„Die medizinische Grundversorgung ist seit der Schließung des Krankenhauses in Havelberg nicht mehr gegeben“, sagt Sandra Braun vom Verein „Pro Krankenhaus Havelberg“. Sie kämpft noch immer für eine bessere medizinische Grund- und Notfallversorgung in ihrer Heimatstadt Havelberg. Die sei laut der Havelbergerin und vieler anderer Bewohner der Domstadt nicht mehr vollständig gegeben, seit das KMG Klinikum im September 2020 geschlossen wurde – mitten in der Corona-Pandemie. „Uns wurde viel versprochen“, sagt Sandra Braun, „das Ergebnis ist jedoch mehr schlecht als gut.“

Mitglieder von „Pro Krankenhaus Havelberg“ demonstrieren in Bad Wilsnack

Die Mitglieder des Vereins „Pro Krankenhaus Havelberg“ sind seitdem ständig unterwegs – demonstrieren rund um Havelberg. So auch kürzlich in Bad Wilsnack. Sie wollen auf die Missstände aufmerksam machen, präsent sein und die KMG an ihr Versprechen erinnern. „Uns wurde gesagt, wir bekommen einen Ersatz“, erinnert sich Sandra Braun. Diesen gibt es durchaus. Denn als Ausgleich wurde ein medizinisches Grundversorgungszentrum (MVZ) eingerichtet. Eine Ärztin sei nun regelmäßig vor Ort – jedoch nur stundenweise und nicht täglich.

Die Botschaft des Vereins ist eindeutig. Quelle: Julia Redepenning

Havelberger musste mit Rettungswagen ins Perleberger Krankenhaus gebracht werden

Dass dieses Angebot nicht ausreichend ist, hatte Lothar Holger Schulz, Vereinsvorsitzender von „Pro Krankenhaus Havelberg“, am eigenen Leib gespürt. Er hatte sich an einem Freitag eine schwere Kopfverletzung zugezogen. „Die Wunde blutete stark“, berichtet er, „und wir führen nach Havelberg ins MVZ.“ Doch die zuständige Ärztin hatte an diesem Tag keine Sprechstunde. Folglich musste Lothar Holger Schulz mit einem Rettungswagen ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht werden – nach Perleberg.

„Die nächsten Krankenhäuser, in Stendal, Rathenow, Kyritz und Perleberg, sind mehr als 30 Minuten mit dem Auto entfernt“, erklärte er. Mehr als eine Stunde verging, bis Lothar Holger Schulz endlich richtig medizinisch versorgt werden konnte. „Wäre die Ärztin vor Ort gewesen oder würde das Krankenhaus noch existieren, wäre alles viel schneller gegangen“, betonte er. Mit zehn Stichen wurde er genäht. Zusätzlich musste er in Perleberg an den Tropf gelegt werden. Er hatte wegen der langen Fahrzeit viel Blut verloren.

„Pro Krankenhaus Havelberg“ plant weitere Demonstrationen

Und es gab einen weiteren bitteren Nachgeschmack: Seine Frau musste Lothar Holger Schulz hinterher aus dem 37 Kilometer entfernten Perleberg wieder abholen. „Ich möchte mir nicht ausmalen, was passiert, wenn der Notfall wesentlich schwerer ist als es mein Unfall war“, sagte Lothar Holger Schulz. Genau diese Sorge teilen viele Havelberger und die Mitglieder von „Pro Krankenhaus Havelberg“.

Der Verein hat sogar ein eigenes Logo. Quelle: Julia Redepenning

Daher wollen die Vereinsmitglieder mehr auf die Probleme aufmerksam machen. Jeden Donnerstag demonstriert die Gruppe an einem anderen Ort rund um Havelberg. In der kommenden Woche wird der Verein in Klietz, einem Ort in der Altmark in Sachsen-Anhalt, protestieren. Die Woche darauf, am 16. Dezember, demonstrieren die Mitgleider wieder in Havelberg auf dem Domplatz. „Wir wollen sichtbar sein und auf die Missstände aufmerksam machen“, sagt Sandra Braun dazu.

Im Januar 2022 ist es zwei Jahre her. Am 20. Januar 2020 wurde bekannt, dass das Krankenhaus in Havelberg, das KMG Klinikum, schließen wird. Trotz zahlreicher Proteste konnten Angestellte und die Havelberger nichts gegen den Entschluss bewirken. Seit September 2020 ist die Klinik geschlossen. In dem Gebäude befindet sich jetzt ein Altenheim.

Von Julia Redepenning