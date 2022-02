Erstes Storchennest in Rühstädt besetzt

Rühstädt

In der Region können seit einiger Zeit die ersten Störche beobachtet werden und nun ist es auch in Rühstädt soweit: Die Weißstörche treffen im Europäischen Storchendorf ein und dies zwei Wochen früher als im Vorjahr. Erste Meldungen aus Bergenhusen sowie Storch Kurtchen aus Bad Freienwalde ließen die Storchenfreunde im kleinen Ort an der Elbe aufhorchen.

Aus diesem Grund wird am Donnerstag der Horstputz mit Hebebühne durchgeführt. Helfer und Helferinnen versehen einige Horste mit neuen Weidenkränzen, sie überprüfen deren Stabilität und sie entfernen Fremdmaterialien aus den Nestern, wie Plastik und Schnüre.

Vogelzug hat bereits vor Wochen begonnen

Während im vergangenen Jahr ein kurzzeitiger Wintereinbruch in Norddeutschland die Ankunft der Weißstörche verzögerte, hat der Vogelzug bereits vor einigen Wochen begonnen. Einige Störche waren aber im Herbst auch erst gar nicht in den Süden gezogen, sondern verweilten gleich ganz in der Region.

Die ersten Ankömmlinge sind meist so genannte „Westzieher“, die oftmals in Spanien überwinterten. Bis Anfang Mai werden weitere Störche erwartet, denn „Ostzieher“ haben zumeist einen längeren Reiseweg. Auch müssen sie auf ihrer Route über den Bosporus mit neuerlichen Kälteeinbrüchen zurechtkommen.

Das Nabu-Besucherzentrum Rühstädt informiert

Prognosen für die kommende Saison sind schwierig. Zurzeit gibt es in der Region vergleichsweise hohe Wasserstände sowohl im Vor- als auch Hinterland. Dies lässt einen guten Start für die Weißstorch-Saison vermuten. Wichtig ist nun, dass das gestaute Wasser so lange wie möglich zur Verfügung steht, so dass sich Amphibien und Fische in den Laichgewässern reproduzieren können. Diese stellen eine wichtige Nahrungsgrundlage für die Störche dar.

Jedes Jahr ziehen etwa 30 Weißstorchpaare ihre Jungen im Europäischen Storchendorf auf. Das Nabu-Besucherzentrum Rühstädt informiert seine Gäste über das Leben der Tiere in der Ausstellung „Weltenbummler Adebar“. Sie ist wieder ab dem 9. April geöffnet und ab dann werden auch wöchentliche Führungen durch den Ort angeboten.

Weitere Informationen unter: www.nabu-ruehstaedt.de und telefonisch unter 038791/80 65 55.

Von MAZonline