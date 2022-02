Impfen in Apotheken: Christian Richter aus Bad Wilsnack ist dabei

Bad Wilsnack

Es war für alle, die dabei waren, ein nachhaltiges Erlebnis: dieser 14. Dezember im vergangenen Jahr, als die Mitarbeiter des Kreiskrankenhauses Prignitz ihre gewohnte Umgebung eingetauscht hatten gegen die Wunderblutkirche in Bad Wilsnack und an einem Abend 150 Menschen gegen das Corona-Virus impften.

Bad Wilsnack: Die Stadt-Apotheke kann impfen

Mittendrin: Christian Richter. Chef der Wilsnacker Stadt-Apotheke und Vorsitzender des Gemeindekirchenrates. Dieser Tag zeigt, wie gut sich Beruf und Ehrenamt ergänzen können. Denn Richter und seine Mitarbeiter haben viel dazu beigetragen, dass die Impfwilligen von dem Angebot erfuhren und dass es logistisch überhaupt möglich war, in dem historischen Bauwerk solch einen Service anzubieten.

Großer Andrang herrschte am 14. Dezember in der Wunderblutkirche in Bad Wilsnack, als Mitarbeiter des Kreiskrankenhauses Prignitz gegen Covid 19 impften. Quelle: Stephanie Fedders

Ein paar Wochen später: In der Kirche wird wieder Gottesdienst gefeiert, aber um die Ecke, im Gutshof, steht das Thema Impfen immer noch im Fokus. Mehr denn je, denn Christian Richter darf jetzt selbst zur Spritze greifen. Damit nimmt er im Landkreis eine Vorreiterrolle unter den Pharmazeuten ein, denn dieses Angebot gibt es in der Prignitz nur in der Stadt-Apotheke in Bad Wilsnack. Obwohl es heißen muss: dieses Angebot kann es dort geben.

Bevor er Termine vergibt, lotet Christian Richter in Gesprächen mit den niedergelassenen Medizinern die Stimmung aus. „Mir ist wichtig, dass die Hausärzte sagen: ,mach!’“, erklärt Richter die Situation, die auf dem Land nicht anders ist als in der Stadt und in Brandenburg nicht anders als in Berlin. Überall gibt es unter den Ärzten Befindlichkeiten, was die Einbeziehung der Apotheken in die bundesweite Impfkampagne angeht.

Bad Wilsnack: Christian Richter möchte die Unterstützung der Hausärzte haben

Christian Richter betont, dass es ihm nicht darum geht, Patienten wegzunehmen. Er weiß aus vielen Gesprächen mit den Kunden, dass es Fälle gibt, in denen die Menschen gar keinen Hausarzt hätten. Darüber hinaus gibt es weitere Gründe, warum der Gang zum Arzt manchem schwer fällt. Fehlende Zeit spielt bei Berufstätigen oft eine Rolle. Dazu kommt die fehlende Mobilität auf dem Lande. Zwei Aspekte, die auch die Mitarbeiter des Krankenhauses bei den Impfaktionen in den Prignitzer Kirchen sehr oft zu hören bekamen.

Übungseinheit: Die Apothekerin Madlen Majora „impft“ ihren Chef Christian Richter in der Stadt-Apotheke Bad Wilsnack. Quelle: privat

Diesen Menschen zu helfen, das ist Christian Richters Antrieb. „Ich bekomme jeden Tag Fragen, ob ich impfen kann“, erzählt er und berichtet von den Erfahrungen, die sein Team in der seit November geöffneten Teststation macht. Bis zu 100 Menschen kommen am Tag vorbei. Und da stellen sich automatisch die Fragen nach Impfangeboten.

Vor der Anzeige bei der Landesapothekerkammer als eine von 40 Apotheken in Brandenburg musste Christian Richter bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Dazu gehören eine Schulung durch Ärzte in Potsdam, Theorieunterricht und eine praktische Einheit im Impfzentrum in der Metropolishalle.

In der Prignitz hat Christian Richter als einziger Apotheker die Befugnis zu impfen

Ende Januar hat Christian Richter dann selbst die Initiative ergriffen und im Kreiskrankenhaus gefragt, ob er bei einer der Impfkampagnen im Ärztehaus dabeisein kann. Sein Fazit nach einem Tag Hospitanz: „Impfen ist kein Hexenwerk.“

Allerdings ist die Qualifikation noch mit vielen weiteren Anforderungen verbunden. Die räumlichen Voraussetzungen müssen stimmen, eine Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen sein, Medikamente für Notfälle bereit liegen, und natürlich muss rund um das Thema fachlich korrekt informiert werden können. Hinzu kommt der bürokratische Aufwand, das Aufbewahren der Unterlagen und die regelmäßige Meldung der Zahl Geimpfter an das Robert-Koch-Institut.

Die Befugnis zum Impfen hat Christian Richter. Wann er die erste Dosis bestellt, ist noch offen. Noch laufen die Gespräche – für ein Miteinander mit den Medizinern und kein Gegeneinander. Oder, wie Christian Richter sagt: „Hand in Hand mit den Ärzten.“

Von Stephanie Fedders