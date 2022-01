Kuhblank: 21-jähriger Autofahrer kracht gegen Straßenbaum

Kuhblank

Ein 21-jähriger BMW-Fahrer ist am Sonntag gegen 14 Uhr auf der Straße von Klein Lüben kommend, in Richtung Groß Breese fahrend, in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Straßenbaum geprallt.

Anschließend kam der BMW auf der Fahrbahn zum Stehen. Der 21-jährige Bruchpilot hatte Glück und überstand den Unfall unverletzt. Allerdings entstand mit 15.000 Euro ein erheblicher Sachschaden.

Straße in Kuhblank kurzzeitig voll gesperrt

Während der Unfallaufnahme war die Ortsverbindungsstraße voll gesperrt. Der Fahrzeugverkehr wurde über den angrenzenden Randstreifen an die Unfallstelle vorbeigeleitet.

Von MAZonline