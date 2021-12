Neuruppin/Wilsnack

Für Verteidiger Robert Wittstock stand am Dienstag im Landgericht Neuruppin fest: Es sitzt der falsche Mann auf der Anklagebank.

Sein Mandant sei nicht derjenige, der am 6. August vergangenen Jahres im NP-Markt in Glöwen (Prignitz) mit vorgehaltener Waffe die Kassiererin bedroht hat und mit 1225 Euro fliehen konnte. Der Staatsanwalt dagegen war davon überzeugt, mit dem 58-jährigen Angeklagten auch den Täter des Überfalls zu haben.

Der falsche Mann auf der Anklagebank

Der gebürtige Münchner muss sich seit November unter anderem wegen dieses Überfalls, aber auch wegen eines Tankbetrugs in Havelberg, Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Waffengesetz vor der ersten Großen Strafkammer des Landgerichts Neuruppin verantworten.

In den Augen des Staatsanwalt sprach alles für den Angeklagten als Täter. „Er schweigt, wird aber durch Beweise überführt.“ Wie die grauen, zu einem Pferdeschwanz gebundenen Haare. „Graue Haare hatte der Mann – so wie unser Angeklagter“, sagte der Staatsanwalt.

Ebenfalls passte die von den Zeugen beschriebene Kleidung wie ein helles, etwas schmuddeliges, Basecap. Die hatte die Polizei sicher gestellt, als sie im April dieses Jahres den Angeklagten schnappen konnte, nachdem er getankt hatte, ohne zu bezahlen.

Tankbetrüger ist auch der Räuber

Auch die auf der Beifahrerseite gefundene Waffe sei die gewesen, die er bei dem Überfall verwandt habe. All diese Übereinstimmungen brachte ein Beamter mit dem Überfall Monate zuvor auf den Supermarkt in Verbindung und damit den 58-Jährigen auf die Anklagebank. Der schweigt von Beginn an zu den Vorwürfen.

Aus Sicht des Staatsanwalts war der Bayer mit einem nicht versicherten Fahrzeug unterwegs, das zudem falsche Kennzeichen hatte. Außerdem lag ein geladener Revolver im Auto auf dem Beifahrersitz.

Der Angeklagte habe gegen eine ganze Reihe von Gesetzen verstoßen, so der Staatsanwalt. Er hielt ihm auch die Auswirkungen des Überfalls vor. So habe die Kassiererin Angst um ihr Leben gehabt, ihre Kollegin sogar die Arbeitsstelle gewechselt.

Er forderte für den zurzeit in Untersuchungshaft sitzenden Mann eine Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren und zehn Monaten.

Außerdem plädierte er dafür, dass der Angeklagte weiter in Haft bleibt. Er habe keinen festen Wohnsitz, keine sozialen Bindungen in der Prignitz und eine prekäre finanzielle Situation.

Ein Gefühl reicht nicht zur Ifdentifikation

Verteidiger Wittstock wandte ein, dass die Kassiererin seinen Mandanten nicht als den Räuber wieder erkannt habe. „Sie hatte nur ein Gefühl. Das reicht aber nicht zur Identifikation eines Täters aus.“ Auch sei ihr kein Dialekt aufgefallen, den der Angeklagte deutlich spreche.

Er beantragte, seinen Mandanten vom Vorwurf der schweren räuberischen Erpressung freizusprechen und ihn lediglich wegen Urkundenfälschung zu einer Geldstrafe zu verurteilen.

Verteidiger forderte lediglich Geldstrafe für den Angeklagten

Sehr sicher war sich am Dienstag die Kollegin der Kassiererin , als sie den Angeklagten sah. „Wenn ich ihn hier so sehe, bin ich mir 100-prozentig sicher: Er ist es.“

Sie selbst hatte von dem Raub nichts mitbekommen, war dem Täter nur beim Betreten und Verlassen des Marktes kurz begegnet. Sie hatte ihn als groß, mit leichtem Bauchansatz und einem Alter zwischen 50 und 60 Jahren sowie einem unangenehmen Körpergeruch beschrieben.

Gericht vertagte Urteil

Ist der 58-Jährige der Räuber, ja oder nein? Wie die Richter das sehen, wollten sie am Nachmittag verkünden. Zu einem Urteil kam es nicht. Es kam anders als erwartet. „Wir wollen noch einer Sache nachhaken“, sagte der Vorsitzende Richter Udo Lechtermann.

So hatte die Kassiererin den Räuber mit einer 70-prozentigen Sicherheit auf Vergleichsfotos wiedererkannt, jedoch von einer Auffälligkeit am rechten Zeigefinger berichtet.

Der Angeklagte hatte seine Hände, die keine Besonderheiten aufwiesen, im Gerichtssaal vorgezeigt. Von einer Besonderheit hatte die Verkäuferin auch der Beamtin in ihrer polizeilichen Vernehmung berichtet. Die will das Gericht nun dazu hören. „Wir wollen versuchen, mehr Licht ins Dunkel zu bringen“, sagte Richter Lechtermann.

Am Montag wird der Prozess fortgesetzt.

Von Dagmar Simons