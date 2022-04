Leserpost: Hallensportfest in der Waldschule Breese

Breese

Am 28. Februar fand in der Waldschule Breese das beliebte Hallensportfest statt. Zu den Disziplinen gehörten das Prellen im Slalom, der Weitsprung aus dem Stand, das Ringe ablegen und der Schlängellauf. Die Schüler nahmen in zwei Etappen an dem Sportfest teil. So konnten die Klassen 1 bis 3 ihr sportliches Können in den ersten drei Stunden unter Beweis stellen und die größeren Schulkinder der Klassen 4 bis 6 in den nächsten drei Stunden.

Lesen Sie auch:

Sportfest in der Waldschule in Breese. Quelle: privat

Alle strengten sich, so sehr sie konnten, an. Dabei stach ein Schüler aus Klasse 4 mit einer besonders herausragenden Leistung hervor: Hendrik schaffte es, aus dem Stand über zwei Meter zu springen. Darüber hinaus gab es auch einige andere besonders gute sportliche Ergebnisse. Diese wurden am Ende des Tages mit Urkunden ausgezeichnet. Das Hallensportfest war eine tolle Abwechslung und bereitete allen sehr viel Spaß.

Von Kim-Ly Pan