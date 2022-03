Nach Automatensprengung in Bad Wilsnack: Polizei stellt flüchtende Diebe – Kripo ermittelt

Bad Wilsnack

Ein Zeuge hat am Samstag gegen 1.50 Uhr eine Explosion auf dem Bad Wilsnacker Bahnhof vernommen und zwei in einem Auto flüchtende Täter beobachtet. Er informierte umgehend die Polizei, die beim Eintreffen feststellte, dass ein Automat mit Pyrotechnik beschädigt worden war. Den Tätern gelang es, eine größere Menge Bargeld aus einer der Kassetten zu entwenden. Zum konkreten Sachschaden ist noch nichts bekannt.

Fahrzeug nahe Glöwen entdeckt

Polizisten konnten das Fahrzeug nahe Glöwen feststellen. Der Fahrer stoppte seinen VW nicht und flüchtete über die B 107 bis nach Havelberg und schließlich in den Landkreis Ostprignitz-Ruppin. Auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz.

Pyrotechnik auf Streifenwagen geworfen

Während der Fahrt in Richtung Havelberg warfen die Täter Pyrotechnik auf nachfolgende Funkstreifenwagen. In der Nähe von Plänitz stieß der VW mit einem entgegenkommenden Streifenwagen der Bundespolizei zusammen und kollidierte in Plänitz mit einem Funkstreifenwagen der Inspektion Ostprignitz-Ruppin, den die Polizisten zuvor verlassen hatten. Der Schaden am Mercedes beläuft sich auf 13 000 Euro. Beide im Fahrzeug sitzenden Beamten wurden leicht verletzt. Sie kamen in ein Krankenhaus und sind derzeit nicht dienstfähig.

Täter versuchten, zu Fuß zu flüchten

Die 22 und 23 Jahre alten Prignitzer Täter versuchten, zu Fuß zu flüchten, konnten aber ergriffen und vorläufig festgenommen werden. An den Tatorten sicherten Kriminaltechniker und ein angeforderter Gutachter Spuren. Der VW, das darin aufgefundene Bargeld sowie Pyrotechnik im Fahrzeug wurden sichergestellt, die beiden Täter erkennungsdienstlich behandelt und ihre Wohnungen durchsucht. Ein Arzt entnahm dem 23-jährigen Fahrer eine Blutprobe.

Am Montag erließ ein Richter am Amtsgericht Neuruppin Untersuchungshaft, woraufhin die Männer in Justizvollzugsanstalten untergebracht wurden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen diverser Delikte.

Von MAZonline