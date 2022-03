Rühstädt: Café „Zum Storchenhof“ öffnet wieder

Rühstädt

Der Frühling liegt allerorten in der Luft, auch in Rühstädt zeigt er sich am Montag von seiner besten Seite. Bald wird man auch wieder schöne Stunden im Café „Zum Storchenhof“ in Rühstädt verbringen und dabei Kuchen aus dem Buschbackofen essen können.

Trotz Regen draußen sitzen: Überdachte Tische im Café

„Kommenden Samstag werden wir öffnen“, sagt Betreiberin Ines Jantzen. Es ist der richtige Zeitpunkt, denn in Rühstädt sind auch schon die ersten Störche da. Zwar soll es noch einmal nass und kälter werden, doch das wird Meister Adebar nicht davon abhalten, sein Quartier in Rühstädt jetzt zu behalten. Und so hoffen Ines Jantzen und ihr Lebensgefährte Uwe Tilse darauf, dass auch die Gäste bald wieder nach Rühstädt kommen werden.

Zumal sie Regen von einem Besuch in dem Café, das auch eine Pension beherbergt, nicht abhalten muss: Tische und Stühle draußen sind überdacht und ein guter Schutz sowohl gegen Nässe als auch gegen starke Sonneneinstrahlung.

In wenigen Tagen wird das Café "Zum Storchenhof" in Rühstädt wieder seine Gäste erwarten. Quelle: Bernd Atzenroth

Ines Jantzen ist in Rühstädt seit 30 Jahren selbstständig

Seit 30 Jahren ist Ines Jantzen mittlerweile selbstständig. Damals am 2. Februar 1992 eröffnete sie zunächst ein gleicher Stelle ihren Minimarkt. Im November 1994 wurde dann die Gaststätte eröffnet. Und schließlich betreiben Ines Jantzen und ihr Lebensgefährte Uwe Tilse seit 2008 eine Pension mit drei Doppelzimmern und einer Ferienwohnung.

Die heute 60-Jährige und ihr 65-jähriger Lebensgefährte haben Spaß daran, die Menschen zu bewirten. „Wenn die Leute kommen, dann machen wir das gerne“, sagt Ines Jantzen. Und die beiden wollen auch weitermachen. Die Saison werden sie durchziehen und dann im Herbst etwa ab Oktober wieder schließen.

Corona sorgte auch in Rühstädt für Einbußen

Dabei waren die vergangenen Jahre nicht leicht. „Durch Corona hatten wir einen großen Einbruch“, sagt Uwe Tilse. Auch die aktuelle große Krise rund um die Ukraine hat Einfluss auf das Geschäft. Denn ihre bislang niedrigen Preise für Kaffee und Kuchen werden sie nicht ganz halten können – schließlich hat Uwe Tilse feststellen müssen, dass im Großhandel der Kaffeepreis bereits um ein Drittel gestiegen ist.

Eine Folge der Coronazeit ist auch, dass sich der ohnehin schon spürbare Fachkräftemangel im Gastgewerbe noch einmal verstärkt hat, weil sich viele Beschäftigte einfach umorientiert und andere Jobs gesucht haben. „Jede Woche suchen wir über die Zeitung nach Fachkräften, und wir finden keine“, sagt Ines Jantzen.

Ines Jantzen freut sich, dass ihr Café "Zum Storchenhof" jetzt wieder eröffnet wird. Quelle: Bernd Atzenroth

Cafébetrieb in Rühstädt: Hoffnung auf das Ostergeschäft

Also sind die beiden jetzt weitgehend allein in ihrem Café und bieten deswegen kürzere Öffnungszeiten an als früher. „Das schafft man sonst nicht“, erklärt Uwe Tilse. Donnerstags bis sonntags sowie feiertags jeweils von 13 bis 17 Uhr kann man im Rühstädter Café einen Kaffee trinken und sich den leckeren Kuchen aus dem eigenen Buschbackofen kredenzen lassen. Immerhin beim Backen haben die beiden große Hilfe aus der eigenen Familie. Tochter und Schwiegersohn machen mit, „ohne sie würde das gar nicht gehen“, sagt Ines Jantzen.

„Wir wollen versuchen, das Café-Geschäft wieder anzukurbeln.“ Draußen vor dem Café sind die Tische schon vorbereitet – coronabedingt werden sie etwas weiter auseinanderstehen. Die Hoffnung auf ein Ostergeschäft steigt. Denn das ist eigentlich ein Hauptgeschäft im Café-Betrieb, war aber wegen Corona in den vergangenen beiden Jahren jeweils ausgefallen. „Wir sind guter Dinge“, sagt Ines Jantzen, „die Leute wollen wieder raus.“

Von Bernd Atzenroth