Wahl des Bundespräsidenten: Die Prignitzerin Bärbel Treutler ist dabei

Kurz vor Weihnachten traf der erste Brief mit dem schwarzen Adler in Groß Breese ein. Post aus Berlin für Bärbel Treutler. Es war die offizielle Anfrage, ob sie denn dabei sein möchte, am Sonntag, bei der Wahl des Bundespräsidenten. Als Mitglied der 17. Bundesversammlung, zu der Bärbel Bas als Präsidentin des Deutschen Bundestages einlädt.

Treutler sagte zu, sandte ein „ja“ in die Hauptstadt und legte sich einen Ordner an, der sich im Laufe der vergangenen Wochen immer mehr füllte. Mit noch mehr Briefen aus Berlin und jeder Menge Unterlagen zum Ablauf der Wahl. Dazu der ganz wichtige Hausausweis für den Tag, eine Vorfahrtskarte in knalligem Pink, sollte man mit dem Auto anreisen, und ein Bändchen fürs Handgelenk.

Was im Dezember noch weit weg erschien, ist nun plötzlich ganz nah. Aber Aufregung ist Bärbel Treutler nicht anzumerken. Dafür ist die Prignitzerin, die 1976 aus Berlin aufs Land zog, schon zu lange in der Politik aktiv. Seit den 1990er Jahren macht sie bei den Grünen mit, sitzt seitdem fast ununterbrochen im Kreistag und vertritt seit 2019 als Ortsvorsteherin die Interessen ihres Heimatdorfes Groß Breese. Mitglied im Landesvorstand ist sie auch schon gewesen.

Im Laufe der Jahrzehnte hat sich die gelernte Bauzeichnerin mit ihrer Beharrlichkeit nicht nur Freunde gemacht. Themen, die ihr wichtig sind, verfolgt sie trotz mancher Widerstände und fehlender Unterstützung. Der Einsatz für die Kinderstation im Kreiskrankenhaus in Perleberg gehört dazu. Und in dem Zusammenhang wird dann auch schon mal der Ministerpräsident an seine Worte erinnert – mit einem Brief, den Bärbel Treutler im Juni vergangenen Jahres Dietmar Woidke persönlich überreichte.

Von dem Engagement weiß man natürlich auch in Potsdam. Und so ist es wenig überraschend, dass die Landtagsfraktion der Grünen auf der Suche nach Delegierten aus Brandenburg auf Bärbel Treutler gekommen ist. „Da ist dann mein Name gefallen und alle haben ja gesagt“, erzählt Treutler, die durch einen Anruf davon erfahren hat. Und kurze Zeit traf der erste Brief aus Berlin ein.

Post, die deutschlandweit 736 Frauen und Männer erhalten haben. So stark ist die Gruppe der Vertreter aus allen 16 Bundesländern, die von den Landesparlamenten entsandt werden. Hinzu kommen die 736 Bundestagsabgeordneten, so dass die Bundesversammlung insgesamt aus 1472 Mitgliedern besteht.

Der offizielle Teil beginnt am Sonntag um 12 Uhr im Paul-Löbe-Haus, das coronabedingt den Plenarsaal im Reichstagsgebäude ersetzt. Bereits um 8.30 Uhr sind alle eingeladen zu einem ökumenischen Gottesdienst in der St. Marienkirche. Und danach warten weitere Unterlagen auf die Abholung, bevor dann jeder seinen zugewiesenen Platz einnehmen kann.

Wo sie sitzen wird, weiß Bärbel Treutler noch nicht. Vielleicht neben Schauspielerin Fritzi Haberlandt oder Schwimmerin Britta Steffen, die beide auch von den Brandenburger Grünen entsandt werden. Auf jeden Fall ist die Prominentendichte auch bei dieser Wahl wieder sehr hoch. Neben all den bekannten Politikern, die am Sonntag anwesend sein werden.

Auf ein Wiedersehen mit Außenministerin Annalena Baerbock würde sich Bärbel Treutler sehr freuen, die ja als Brandenburger Grüne im Bundestag sitzt. Und vielleicht ergeben sich ja auch ganz neue Kontakte zu Menschen, die ein offenes Ohr haben für die Herausforderungen in der Prignitz. Die Gelegenheit für Gespräche ist auf jeden Fall günstig.

Auch das macht den Tag für Bärbel Treutler bestimmt zu etwas Besonderem.

