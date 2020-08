Bad Wilsnacker Pilgerfest rund um die Wunderblutkirche

Bad Wilsnack

„Der Weg ist das Ziel“, so lautet ein altes Sprichwort und trotz der Corona-Krise wird die Wunderblutkirche Sankt Nikolai wieder Treffpunkt für das nunmehr 17. Pilgerfest sein.

Das Wahrzeichen im brandenburgischen Bad Wilsnack wurde ab 1383 zum Wallfahrtsziel, da Gläubige dort den Schauort göttlicher Kräfte/göttlichen Einflusses (Hostienwunder) vermuteten.

Hostienverehrung ist immer noch spannend

Bis 1552 galt die Wunderblutkirche als das berühmteste Pilgerziel in Nordeuropa. Zahlreiche Pilgerfreunde werden sich deshalb auch am Sonnabend, 29. August, wieder in der Prignitz versammeln und gemeinsam das einst bedeutende Wallfahrtsziel besuchen.

Auch in diesem Jahr soll an die ehrfürchtige Tradition der Pilgerfahrt wieder erinnert werden. „Wer sich im Spätmittelalter auf die Wagnisse einer Pilgerreise einließ, musste unter anderem auf seine persönliche Hygiene unter ganz anderen Vorzeichen als heute achten.

Pilgertheater ist wieder dabei

„Wir wissen im Jahr 2020 nicht, welche Einschränkungen es eventuell im Jahr 2021 geben wird. Deswegen wollen wir in diesem Jahr das Feiern nicht vergessen und mit den gebotenen Verhaltensregeln entlang des Pilgerweges und im Park treffen“, heißt es im Aufruf des Fördervereins Wunderblutkirche St. Nikolai.

Die aktuelle Corona-Situation zwingt die Veranstalter aber vom gewohnten Programm der vergangenen Jahre abzuweichen. Folgendes ist geplant: Von der Haarener Karthanebrücke aus beginnt am frühen Nachmittag die knapp vier Kilometer lange Wanderung mit dem Pilgertheater zur Wunderblutkirche in Wilsnack. Alle interessierten Teilnehmer werden gebeten, sich im Vorfeld telefonisch unter 038791/26 20 in der Stadt anzumelden. Nur so ist es den Veranstaltern möglich, die momentan gültigen Abstandsregeln während der Pilgerwanderung sowie der anschließenden Theateraufführung zu wahren. Die Zahl der Gäste ist auf insgesamt 75 Personen beschränkt, bei der Anmeldung erfolgt eine Aufteilung in Gruppen.

Die Theateraufführung wird in der diesjährigen Ausgabe des Pilgerfestes in den Wald verlegt. Die Protagonisten inszenieren alltägliche Szenarien aus der damaligen Epoche und lassen die Besucher so in die Zeit des Mittelalters eintauchen.

Gästezahl wird eingegrenzt

Am Abend, ab 18 Uhr, wird die Prignitzer Band „Several Gents“ alle Besucher mit ihrem Irish Folk begeistern und die bezaubernde Atmosphäre im Schlosspark in Bad Wilsnack musikalisch untermalen. Regionale Kunsthandwerker gewähren interessierten Besuchern gerne einen Blick in ihre Arbeit und über die Schulter.

Rustikale Speisen und Getränke verwandeln die 2500 Einwohner große Kurstadt in einen historischen Wallfahrtsort. Die Gästezahl wird entsprechend der Größe des Schlossparks eingegrenzt. Es wird darum gebeten, Picknickdecken mitzubringen.

Übernachtung ist vielerorts möglich

Wer das Pilgerfest von mittags bis in die Abendstunden hinein entspannt genießen will, ohne anschließend noch eine lange Autofahrt absolvieren zu müssen, kann dafür beispielsweise das spezielle Arrangement des Vier-Sterne-Superior-Hotels ambiente in Bad Wilsnack für dieses Wochenende buchen. Weitere Übernachtungsangebote und Buchungsmöglichkeiten gibt es unter www.dieprignitz.de.

Der Ursprung des Pilgerortes Bad Wilsnack ist auf das Jahr 1383 zurückzuführen. Nach einem verheerenden Kirchenbrand wurden trotz der Feuersbrunst anschließend drei unversehrte Hostien samt roter Bluttropfen auf der Altarplatte gefunden. Ein Ablassbrief des Papstes Urban VI. war nun der Anlass für den Wiederaufbau als Wallfahrtskirche.

