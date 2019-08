Bad Wilsnack

Das inzwischen über die Grenzen der Prignitz hinaus bekannte Pilgerfest findet in diesem Jahr zum 16. Mal statt. Es wird vom Förderverein der Wunderblutkirche Bad Wilsnack veranstaltet. An diesem Tag soll das mittelalterliche Geschehen, das Wilsnack einst zu einem der bedeutendsten Wallfahrtsorte, zum Santiago de Compostela des Nordens werden ließ, wieder lebendig werden.

Der Ort wurde zu einem wirtschaftlichen, politischen und geistlichen Mittelpunkt im nördlichen Europa. Hier konnte man Fürsten und Könige, Hanseaten und Pilger antreffen – alle kamen mit unterschiedlichen Beweggründen, aber Ziel aller Pilger war es, mit „leichter“ Seele zurückzukehren!

Von Plattenburg nach Bad Wilsnack wird gepilgert

So soll es auch am Sonnabend, 24. August sein, denn getreu dem Motto: „Müde Füße – leichte Seele“ wird am Vormittag ab 10 Uhr von Plattenburg nach Wilsnack gepilgert. Anschließend kann man die Stille der Wunderblutkirche bei einer Andacht genießen.

Im Gutspark können die Besucher ein reges Treiben erleben, sich an altem Handwerk erfreuen, den Kunsthandwerkern über die Schulter schauen und sich dazu kulinarisch verwöhnen lassen. Dazu erklingt handgemachte Musik der Gruppe „Several Gents“, die mit Irish Folk und anderen schwungvollen Melodien das Publikum begeistern werden, heißt es in einer Ankündigung.

Besucher dürfen Pilgerzeichen gießen

Auch für Kinder gibt es mancherlei Beschäftigungsmöglichkeiten, wie Filzen und Basteln. Dazu gehört auch das Pilgerzeichen gießen, was Kindern und Erwachsenen gleichermaßen immer wieder Freude macht.

Zu einem besonderen Höhepunkt wird, wie in jedem Jahr, die Aufführung des Pilgertheaters mit dem Stück „Wahres und Wunderbares aus Wilsnacks Vergangenheit“, Teil VIII werden. Etwa 25 Darsteller, Statisten, Kinder und Erwachsene führen das Spektakel auf. Sie sind im wahren Leben als Lehrer, Pfarrer, Bürgermeister, Handwerker und in anderen Berufen tätig, auch Rentner und Schüler sind dabei.

Theater erinnert an die alten Zeiten

Das Theater erinnert an die Zeit, in der die Wilsnacker wohlhabend wurden, aber auch erste Zweifel an den „Wundern“ aufkamen. Ein Fürstentag wird stattfinden, an dem die Kaiserin Elisabeth teilnimmt. Wie in jedem Jahr, werden auch die heutigen Probleme der Stadt, mit Augenzwinkern, nicht unerwähnt bleiben.

Der Ausklang des Tages wird etwas ruhiger werden. Die sangesfreudigen Wilsnacker und ihre Gäste treffen sich im Park unterm Sternenhimmel und bringen ihn bei Lagerfeuer und fröhlichem Beisammensein zum Klingen.

Von MAZonline