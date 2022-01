Wittenberge

Es wird das Herzstück des gesamten Projektes sein, das in diesem Frühjahr in Angriff genommen wird: das neue Bauwerk zur Querung der Elbe und damit im wahrsten Sinne des Wortes der Brückenschlag der neuen Autobahn 14 zwischen Brandenburg und Sachsen-Anhalt.

Bau der A 14 in Wittenberge: Im Frühjahr beginnen die Arbeiten für die Brücke über die Elbe

Wie im Zeitplan der Deutschen Einheit Fernstraßenplanungs- und -baugesellschaft (Deges) vorgesehen, sollen im Frühjahr erste Arbeiten vor Ort beginnen. Für den anspruchsvollsten Teil des Autobahnabschnittes zwischen Wittenberge und Seehausen-Nord ist auch bereits ein Unternehmen gefunden worden, wie Projektleiter Holger Behrmann auf MAZ-Nachfrage bestätigt.

Nicht mehr zu übersehen: Die Arbeiten für den Bau der A 14 im Abschnitt Wittenberge. Quelle: Stephanie Fedders

Dem vorangegangen war ein Wettbewerb mit festgelegten Kriterien für den Brückenbau, an dem sich Firmen beteiligen konnten. Aus diesem Kreis wurden einige aufgefordert, sich im Rahmen des europaweiten Ausschreibungsverfahrens zu bewerben.

Bevor mit der Umsetzung an der Elbe begonnen werden kann, müssen jetzt die vorliegenden Entwurfspläne bearbeitet werden, erklärt Holger Behrmann. Daran sollen sich dann in einigen Monaten die ersten Aktivitäten unmittelbar neben der B-189-Brücke anschließen. „Im Laufe des Jahres werden mehr Bautätigkeiten zu sehen sein“, sagt Holger Behrmann.

Bau der A 14 in Wittenberge: Der Untergrund wird nach Weltkriegsmunition untersucht

In einem anderen wichtigen Aspekt des Projektes ist man bei der Deges dagegen froh, bislang nicht das zu Gesicht bekommen zu haben, was sich im schlimmsten Fall unter der Oberfläche verbirgt: gefährliche Hinterlassenschaften aus dem zweiten Weltkrieg. In den vergangenen Tagen fanden bereits Kampfmittelsondierungen im Bereich Geestgottberg statt. Weitere Untersuchungen folgen noch entlang der B 189 in Wittenberge.

Entlang der B 189 in Wittenberge wird noch nach Kampfmitteln gesucht. Quelle: Stephanie Fedders

„Bisher haben wir nichts gefunden, was man hätte aufwendig bergen müssen“, berichtet Holger Behrmann. Mit Erkundungsbohrungen wird derzeit zwischen dem Möbelmarkt und der Wahrenberger Straße in der Tiefe nach Anomalien gesucht. Das ist in diesem Bereich notwendig, weil hier später die B 189 entlangführen soll, die Platz macht für die Autobahntrasse.

Als Vorbereitung sind dafür Dämme errichtet worden, für die mehr als 800 000 Kubikmeter Sand bewegt wurden. Die endgültige Höhe ist bereits erreicht. Allerdings kann mit den weiteren Arbeiten erst begonnen werden, wenn der Setzungsprozess abgeschlossen ist. Bisher haben sich die Aufschüttungen wie einkalkuliert mehrere Dezimeter abgesenkt. Mit der Verlegung der Bundesstraße soll aber noch in diesem Jahr begonnen werden, erklärt Holger Behrmann.

Bau der A 14 in der Prignitz: Noch gibt es keinen neuen Termin im Anhörungsverfahren

Länger als ursprünglich geplant zieht sich nun schon das Planfeststellungsverfahren für den Abschnitt zwischen Wittenberge und Karstädt hin. Nach zwei der drei vorgesehenen Erörterungstermine in der Prignitz wurde das Anhörungsverfahren coronabedingt abgebrochen (die MAZ berichtete).

Im Frühjahr soll nun das Treffen mit dem Landesamt für Umwelt, den Naturschutzverbänden und den Jagdgenossenschaften stattfinden, damit diese Projektphase abgeschlossen werden kann. Es ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zum Planfeststellungsbeschluss, um den Bau der A 14 in der Prignitz abschließen zu können.

Von Stephanie Fedders