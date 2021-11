Bau der A 14 in der Prignitz: Einwände werden erörtert

Perleberg

Der nächste Schritt auf dem Weg zum Weiterbau der Autobahn 14 in der Prignitz steht an. Und der wird gleich fünf Tage in Anspruch nehmen. So viel Zeit nimmt sich das Landesamt für Bauen und Verkehr (LBV) für die Erörterungstermine im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens.

Weiterbau der A 14 in der Prignitz: Stellungnahmen werden erörtert

Vorgestellt werden die vorgebrachten Stellungnahmen und Einwendungen, die bis zum 15. Januar eingereicht werden konnten, nachdem zuvor vom 16. November bis zum 15. Dezember 2020 die Planunterlagen zum zweiten Mal für den Abschnitt von der Anschlussstelle Wittenberge bis Karstädt ausgelegt waren.

Zu den Erörterungen sind neben den vom Bau und von den Ausgleichsmaßnahmen betroffenen Städten und Gemeinden auch die Träger öffentlicher Belange (Behörden und Verbände) sowie Privatpersonen eingeladen, die sich schriftlich zum Projekt geäußert haben.

Vom 16. bis zum 18. November treffen sich die Beteiligten in Perleberg und dann noch einmal am 23. und 24. November in Glövzin. Die Veranstaltungen sind nicht-öffentlich. Wer teilnehmen möchte, muss sich ausweisen können.

300 Einwendungen zum A-14-Abschnitt zwischen Wittenberge und Karstädt liegen vor

In den vergangenen Monaten hat das Landesamt die eingegangenen Stellungnahmen gesichtet und dann abgewogen, ob sie im weiteren Prozedere berücksichtigt werden oder nicht. Nach Auskunft von Birgit Schuster, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit beim LBV, sind insgesamt rund 300 Einwendungen eingegangen. Rund 230 davon stammen von Privatpersonen.

Inhaltlich gehe es bei den Stellungnahmen um die Themen Lärm und Lärmschutz, den Grunderwerb in Zusammenhang mit der Trasse, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie den zu erwartenden Baustellenverkehr.

Im kommenden Jahr soll der Planfeststellungsbeschluss für den rund 18 Kilometer langen Lückenschluss in der Prignitz und damit das Baurecht vorliegen.

Die Planunterlagen sind auf der Internetseite www.lbv.brandenburg.de im Menü Planfeststellung unter „aktuelle Erörterungstermine“ zu finden.

Von Stephanie Fedders