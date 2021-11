Bau der A 14 in der Prignitz: Erörterungen abgesagt

Perleberg

Auf den letzten Metern hat das Corona-Virus nun auch das Planfeststellungsverfahren für den Weiterbau der Autobahn 14 in der Prignitz ausgebremst. Am Montag trafen die beteiligten Behörden unter dem Eindruck weiterer absehbarer Maßnahmen durch die Landesregierung die Entscheidung, die für den 23. und 24. November vorgesehenen Erörterungstermine abzusagen.

Bau der A 14 in der Prignitz: Erörterungstermine abgesagt

Damit konnte das Anhörungsverfahren durch das Landesamt für Bauen und Verkehr (LBV) noch nicht abgeschlossen werden, teilte das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung (MIL) per Mail am späten Montagnachmittag mit.

Statt der angesetzten fünf Termine fanden nur drei in der vergangenen Woche in Perleberg statt. Eingeladen waren neben den Verwaltungen betroffener Städte und Gemeinden auch Privatpersonen, die eine schriftliche Stellungnahme zum Bau des Abschnittes zwischen den Anschlussstellen Wittenberge und Karstädt abgegeben hatten.

Bau der A 14: Gespräche mit Grundstückseigentümern fanden statt

Holger Behrmann, Projektleiter für den Bau der A 14 bei der Deutschen Einheit Fernstraßenplanungs- und baugesellschaft (DEGES), spricht von einer konstruktiven Atmosphäre, in der die Treffen in Perleberg stattgefunden haben. Der Austausch habe vor allem den Grundstückseigentümern geholfen, die vom Verlauf der rund 18 Kilometer langen Trasse betroffen sind. „Dadurch konnten wir in persönlichen Gesprächen noch wichtige Fragen klären“, sagt Behrmann.

Was noch fehlt, ist die Auseinandersetzung mit den Stellungnahmen und Einwendungen der Träger öffentlicher Belange, zu denen unter anderem Naturschutzverbände gehören. Die hätte heute und morgen in Glövzin stattfinden sollen.

Bau der A14: Die Erörterungstermine mit den Verbänden konnten nicht stattfinden

Jetzt muss das LBV prüfen, auf welchem Wege die Erörterung nachgeholt werden kann. Das Verfahren könnte mit einer Online-Anhörung oder auf schriftlichem Wege zu Ende gebracht werden. Erst danach gilt diese Phase des Projektes als abgeschlossen.

Damit wäre dann der Grundstein gelegt für den Planfeststellungsbeschluss und somit für das Baurecht, um den Lückenschluss in der Prignitz voranzutreiben.

Insgesamt waren laut Auskunft des LBV bis zum 15. Januar rund 300 Einwendungen eingegangen. 230 davon stammen von Privatpersonen.

Die Planunterlagen sind auf der Internetseite www.lbv.brandenburg.de im Menü „Planfeststellung“ unter „aktuelle Erörterungstermine“ zu finden.

Von Stephanie Fedders