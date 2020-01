Was macht der Bauhof im Winter, wenn es keinen Schnee gibt?

Groß Pankow/Perleberg

Obwohl der Winter scheinbar eine Pause einlegt, bedeutet es für die Mitarbeiter des Bauhofes nicht, das sie nichts zu tun haben – im Gegenteil. Holger Schnelle, Leiter des Betriebshofes in Perleberg, hat momentan viel auf dem Plan zu stehen. „Natürlich mussten wir an einigen Tagen schon raus und die Straßen frei machen, aber es hält sich dieses Jahr in Grenzen“, sagt er.

Zwar schon Einsätze, aber keine großen wie in den Jahren zuvor

Der Winter scheint selbst im Winterschlaf zu sein. Sollte der Ernstfall eintreten, sind aber alle Vorkehrungen getroffen. Die Fahrzeuge sind seit November ausgerüstet, die Bereitschaft sichergestellt. „Wir checken jeden Abend den Wetterdienst und schauen, wie sich die Lage entwickelt“, erklärt Schnelle. Sollte es frieren oder sogar Schnee fallen, sind Schieber und Streusalz für den Einsatz bereit.

Gleiches gilt auch in der Gemeinde Groß Pankow. Hier wurde aus Kostengründen der Dienst an eine externe Firma vergeben. „Die Fahrzeuge, die benötigt werden, sind sehr teuer und das können wir nicht leisten“, sagt Frank Beigel, Leiter des Bauhofes. In Kontakt sind beide Seiten dennoch. „Diesen Winter musste die Firma schon raus“, erklärt Beigel.

Grünanlagenpflege statt Schneeschieben und Salzstreuen

Doch was macht ein Bauhofmitarbeiter, wenn der Winter eine Pause einlegt? „Wir haben viel zu tun“, erklärt der Perleberger Holger Schnelle. Ganz weit oben steht dabei die Pflege der Grünflächen, Bäume und Sträucher. Gerade das Astwerk muss jetzt dringend beschnitten werden. „Das machen wir jedes Jahr“, sagt der Bauhofsleiter.

Ein ähnliches Bild in Groß Pankow. Auch in der Gemeinde wird für solche Arbeiten viel Zeit benötigt. „Es geht ja auch nur in diesem Quartal und daher kommt uns der milde Winter sogar zugute“, sagt Leiter Frank Beigel. Nur bis einschließlich Ende Februar dürfen Eichen, Eschen und andere Gewächse dieser Art ausgedünnt und das Astwerk beschnitten werden. Danach setzt die Brutzeit der Vögel langsam ein und somit ist es verboten, Arbeiten wie diese dann durchzuführen.

Witterung lässt sogar Wegbauarbeiten zu

Ebenfalls möglich sind zurzeit Bauarbeiten an Wegen. Im Normalfall ist an solche Tätigkeiten um diese Jahreszeit nicht zu denken. „Die Witterung macht es möglich“, sagt Holger Schnelle. Sollte der Frost dennoch zuschlagen, fallen die Aufgaben sofort weg. Dann heißt es: Winterdienst. „Wir fangen um 4 Uhr an und sorgen dafür, dass der Berufsverkehr gefahrlos rollen kann“, versichert Schnelle.

Einige Einsätze gab es trotz milden Winters dennoch

Die Tage, an denen es wirklich notwendig war, können quasi an Fingern gezählt werden. „Wir mussten schon ausrücken, da es an einigen Stellen doch rutschig war“, bestätigt Schnelle. Trotzdem kann sich der Bauhofsleiter an eine frostfreie Periode, wie sie aktuell herrscht, kaum erinnern. „Die letzten Jahre war es schon ziemlich warm und es gab weniger Schnee. Aber da hatten wir öfter Nachtfrost und somit glatte Straßen“, sagt der Perleberger.

Arbeit gibt es ohne Schnee genug

Ob er nun kommt oder nicht, die Bauhöfe in der Prignitz sind bereit für den Wintereinbruch. Sollte dieser ausbleiben, ist kein Mitarbeiter kurzfristig arbeitslos. „Wir machen dann auch Arbeiten, die wir im Normalfall nicht zu dieser Jahreszeit in Angriff nehmen können“, sagt Bauhofleiter Frank Beigel.

Von Julia Redepenning