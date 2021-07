Linum

Die Beerenernte ist in Brandenburg in vollem Gange. Im Dorf-Zechliner Hofladen des Mühlenhofs bei Rheinsberg sind die kleinen Körbe mit Erdbeeren und leuchtend roten Johannisbeeren gefüllt. Nun lassen auch die Heidelbeeren nicht mehr lange auf sich warten. „In etwa zwei Wochen werden sie erntereif sein“, schätzt der Landwirt Bernd-Dieter Krüger.

Am kommenden Mittwoch wird in Brandenburg offiziell die Kulturheidelbeersaison eröffnet. Ihre Anbaufläche ist in den vergangenen Jahren in Brandenburg stetig gestiegen – von 332 Hektar im Jahr 2017 auf mittlerweile 407 Hektar. 23 Betriebe haben sich auf diese Strauchbeerenart spezialisiert.

Gute Ernte erwartet

Fiel die Ernte im vergangenen Jahr aufgrund von Spätfrösten und großer Hitze recht mäßig aus, so erwarten die Anbauer in dieser Saison eine ertragreichere Ernte.

Bis zum September können die Brandenburger die gesunden blauen Beeren aus der Region kaufen oder auch selbst pflücken. Auf dem Heidelbeerhof Quirling in Berge (Prignitz) war am vergangenen Wochenende Saisonbeginn.

Dienstags bis Sonntags ist der Hof in der Perleberger Straße 6 von 8.30 Uhr bis 17.30 Uhr geöffnet. Auf dem Pritzwalker Beeren-und Obsthof können Heidelbeerliebhaber jetzt ebenfalls die blauen Beeren einkaufen oder selbst pflücken – dienstags bis sonntags von 9 bis 17 Uhr.

Aronia-Ernte – auch am frühen Morgen

Eine gute Beeren-Ernte erwartet auch Gwendalina Bluhm auf ihrem Aronia-Feld in Linum (Ostprignitz-Ruppin). Die 150 Aronia-Pflanzen sorgten auch im vergangenen Jahr auf dem Hof „Landleben“ für eine gute Ernte – allerdings an manchen Tagen bei unerträglicher Hitze.

Ende Juli, Anfang August beginnt die Erntezeit der Aroniabeeren, allerdings nach Anmeldung unter den Telefonnummern 033922/5 01 33 oder 0151/70 16 38 80.

Bei großer Hitze können Selbstpflücker auch früh am Morgen oder am späten Abend aktiv werden – ganz nach Absprache. Der Hofladen in der Nauener Straße 46 ist freitags, samstags und sonntags von 10.30 Uhr bis 17.30 Uhr geöffnet.

Von Cornelia Felsch