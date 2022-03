Berge: Dieseldiebe zapfen Kraftstoff für 2500 Euro ab

Berge

Die konstant hohen Kraftstoffpreise wirken sich offenbar auch auf die Kriminalitätsstatistik im Landkreis aus. Zuletzt gab es jedenfalls vermehrt Meldungen, dass Diesel in großen Mengen aus Fahrzeugen abgezapft wurde – so auch kürzlich in Berge. Dort hatten es unbekannte Täter auf am frühen Montagmorgen – mutmaßlich zwischen 2.45 und 3.30 Uhr – auf einen Milchviehbetrieb abgesehen.

Die Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall

Sie entwendeten etwa 1100 Liter Kraftstoff aus vier Firmenfahrzeugen und einem Dieselgenerator. Ein Zeuge wurde in der Nacht unter anderem durch lautes Hundegebell wach und gab auf Nachfrage an, zwei männliche Personen beobachtet zu haben, die anschließend mit einem dunklen VW T4 den Tatort verließen. Die vorhandene Videoüberwachungstechnik wird durch die Kriminalpolizei ausgewertet.

Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 2500 Euro. Im Zusammenhang mit diesem Diebstahl bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe: Wer einen Einbruch respektive Diebstahl beobachtet, sollte nicht zögern und zum Telefon greifen. Nur so bestehe die Chancen, den Täter auf frischer Tat zu ertappen. Der Polizeieinsatz koste den Anrufer kein Geld, deshalb gelte: Lieber einmal mehr angerufen als gar nicht.

Von MAZonline