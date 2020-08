Berge

Die Blaubeersaison ist im vollen Gange. Dutzende Besucher und Selbstpflücker tummeln sich derzeit auf der Plantage der Familie Quirling in Berge. Doch nicht nur die blauen und saftigen Beeren sind bei Gästen sehr beliebt, sondern auch Produkte, die aus den Früchten gewonnen werden. Eines fällt dabei oft ins Auge: Der Blaubeerhonig. Dieser stammt aus dem Nektar der Sträucher des Heidelbeerhofes der Quirling.

Bienen bestäuben während der Blaubeerblüte die Sträucher

Im Frühjahr, wenn die Blaubeer­sträucher zu blühen beginnen, fliegen tausende Bienen über das Gelände. Sie bestäuben die Pflanzen. Ohne ihre Hilfe würde es im Sommer keine Früchte geben. Aus diesem Grund sind jährlich mehre Bienenvölker zeitweise zu Gast auf der Plantage.

Anzeige

Im Gespräch erzählt Plantagen-Inhaber Claus-Dieter Quirling mehr dazu: „Es sind Bienen eines befreundeten Imkers aus der Region“, sagt er. Ungestört schwirren die fleißigen Bienen dann von Strauch zu Strauch und von Blüte zu Blüte und gehen ihrer Arbeit nach.

Weitere MAZ+ Artikel

Imkerei in Seehausen im Landkreis Stendal macht den Honig

Dabei kann ein Bienenvolk im Schnitt aus bis zu 50.000 oder sogar 70.000 Tieren bestehen. Die Stärke eines Volkes richtet sich nach der Jahreszeit. Eine genaue Summe kann daher nur grob geschätzt werden. Dennoch fliegen jährlich während der Blaubeerblüte tausende Bienen über die Berger Blaubeerenplantage.

Hier werden fleißig Blaubeerblüten bestäubt. Quelle: privat

Nach getaner Arbeit wird aus dem gesammelten Gut der Bienen dann Honig hergestellt. Dafür zuständig ist die Imkerei Behrendt. Die familiengeführte Großimkerei beschäftigt sich mit der Honiggewinnung, Bienenzucht und Vertrieb von Honig vom Glas bis zum Hobbock. Ihren Sitz hat die Imkerei in Seehausen im Landkreis Stendal ( Sachsen-Anhalt).

Steffen Behrendt machte sein Hobby zum Beruf

„Wir arbeiten jetzt seit zwei Jahren mit Familie Quirling zusammen“, sagt Berufsimker Steffen Behrendt. Er ist der Inhaber der Imkerei. Kontakt haben er und die Familie Quirling aber schon länger. Zum Beginn der Blaubeerblüte bringt er seine Bienenvölker nach Berge. In diesem Jahr war es Mitte April. Die Bienen blieben dann einen Monat auf der Plantage.

Berufsimker Steffen Behrendt. Quelle: privat

Für Steffen Behrendt ist mit seinem jetzigen Beruf, Imker, ein Wunsch in Erfüllung gegangen. „Aus einem Volk wurde ein Hobby“, sagt er, „und dann wurde aus einem Hobby ein Beruf.“ Seit 2009 ist er Berufsimker. Doch mit Bienen und Honig beschäftigt er sich schon seit seinem 13. Lebensjahr. Mit seinen 33 Jahren ist er dazu noch sehr jung und eine Ausnahme im Imkergeschäft.

Unterstützung erhält er von seiner Frau, seinem Schwiegervater und seinen Eltern. Steffen Behrendt ist bereits in dritter Generation Imker. „Schon mein Opa hatte Bienen“, sagt er. Aus diesem Grund kam er bereits in jungen Jahren mit den Insekten in Kontakt.

Der Honig aus Blaubeeren erinnert auch an Blaubeeren

Neben der Blaubeerplantage in Berge bringt er zusätzlich an die 60 Bienenvölker zu einer weiteren. Blaubeerhonig gibt es daher reichlich. Und nein, der Honig ist nicht blau, wie viele im ersten Moment annehmen. Er hat eine gelbliche Farbe, wie es für Honig typisch ist.

Dennoch besitzt er eine besondere Geschmacksnote. Beim Öffnen des Glases kommt einem sofort der wunderbare Duft von reifen Heidelbeeren entgegen. Auch der Geschmack erinnert sofort an die saftigen blauen Beeren. Seine Konsistenz ist cremig. Blaubeeren produzieren nur sehr wenig Pollen und Nektar. Deshalb kann man diesen Honig mit Recht eine Spezialität nennen.

So sieht es auch, wenn Steffen Behrendt seine Bienen fliegen lässt. Quelle: privat

Bienen von Steffen Behrendt sind auch in der Kyritz-Ruppiner Heide unterwegs

Mit Spezialitäten kennt sich Steffen Behrendt aus. Als Beispiel wäre da der Heidehonig zu nennen. Dieser Honig besteht aus den Pollen und Nektar des Heidekrauts. Ab dem 10. August bringt Steffen Behrendt seine Bienen in die entsprechenden Regionen. Neben zum Beispiel der Lüneburger Heide werden einige Völker auch in der Kyritz-Ruppiner Heide stehen.

Der Verkaufsschlager bleibt aber sein Heidelbeerhonig. „Dieser Honig wird später nur gerührt“, erklärt der Imker. Mehr passiert nicht. Dem gelben Gold werden keine weiteren Zusätze wie etwa Zucker zugegeben. Der Honig schmeckt auch so gut und besitzt dadurch auch seine ganz persönliche und so beliebte Note.

Ein Blick in den Bienenstock. Quelle: privat

Auch interessant: Ein Leben lang Imker

Alle Informationen zur Imkerei Behrendt gibt es auf der Internetseite des Betriebes. Ebenso kann die Facebookseite besucht werden. Den leckeren Honig gibt es ebenfalls beim Imker. Bei Familie Quirling in Berge kann dieser ebenfalls erworben werden. Dazu gibt es den Honig bei einigen regional in einigen Supermärkten und bei Händlern wie etwa beim Prignitz-Markt in Pritzwalk.

Lesen Sie auch:

Von Julia Redepenning