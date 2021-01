Berge/Groß Breese

Der Großeinsatz der Zollfahndung und der Polizei in Berge hat am Donnerstag für Aufsehen gesorgt. 150 Beamte untersuchten von 8 Uhr an ein Gehöft inklusive Haus und Nebengebäude sowie weiträumig das angrenzende Gelände nach Waffen – und wenig später auch ein Grundstück in Groß Breese in der Nähe von Wittenberge. Die ersten Ergebnisse der Durchsuchungen liegen nun vor.

Kampfmittelräumdienst kam zum Einsatz

Laut Christian Lanninger, Pressesprecher der Zollfahndung Berlin-Brandenburg, haben die Ermittler sowohl in Berge als auch in Groß Breese mehrere Waffen und andere gefährliche Gegenstände sicherstellen können. Insgesamt zwölf Langwaffen, sieben Kurzwaffen, 6000 Schuss Munition und mehrere Granaten wurden gefunden. Folglich musste der Kampfmittelräumdienst informiert werden. Die Experten entfernten die Fundstücke.

Bislang soll der Verdächtige zu den Vorwürfen schweigen. Eine Festnahme gab es nicht. Während die Beamten auf dem Grundstück in Berge alles absuchten, wurden die zuständigen Zollfahnder auf das zweite Grundstück des Verdächtigen aufmerksam gemacht.

Grundstück in Groß Bresse ebenfalls untersucht

„Es gibt eine familiäre Verbindung“, sagt Christian Lanninger. Den genauen Zusammenhang – ob es das Grundstück des Verdächtigen ist oder womöglich Verwandten gehört – konnte er nicht im Detail erklären. Dennoch machten sich nach dem Tipp zahlreiche Beamten nach Groß Breese auf. Vor Ort wurden sie schnell fündig.

„Wir haben vorerst alles sichergestellt“, sagt der Sprecher. Nun wird jedes noch so kleine Teil untersucht. Es gibt viele Fragen zu klären. So müssen die Ermittlern herausfinden, ob der Tatverdächtige einige der Waffen überhaupt besitzen darf. Ebenso versuchen die zuständigen Behörden die Herkunft der gefundenen Waffen und Gegenstände zu klären. Eine Erbschaft stehe im Raum. Doch das sei nach aktuellen Stand der Ermittlungen nicht geklärt, so Lanniger.

Gerücht, Verdächtiger sein ein Reisbürger, ist nicht bestätigt

Im Laufe der nächsten Woche wird die Zollfahndung in einer offiziellen Mitteilung über den aktuellen Stand informieren. Spekulationen hatte die große Anzahl von Polizei- und Zollbeamten befeuert. Dass sich gleich 150 Beamte auf den Weg in die Prignitz machten, erklärt Lanninger so: „Wir mussten uns der aktuellen Corona-Lage anpassen.“

Laut seiner Aussage dürfen Einsatzfahrzeuge aktuell nicht voll besetzt werden. Zudem mussten die Ermittler regelmäßig ausgetauscht werden. Die Vermutung, es gebe eine Verbindung mit sogenannten Reichsbürgern, kann Lanniger ebenfalls nicht bestätigen. Aufgefallen sei der 51-Jährige, weil er eine AK 47 – auch als Kalaschnikow bekannt – gekauft und nach Deutschland importiert hatte.

Von Julia Redepenning