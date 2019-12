Besucher drängen sich auf Cumlosener Adventsmarkt

Cumlosen

Dicht drängten sich die Besucher beim Adventsmarkt in Cumlosen, zu dem Vereine der Gemeinde Cumlosen und private Anbieter traditionell am Sonnabend vor dem ersten Advent einladen.

Längst ist der kleine Markt kein Geheimtipp mehr. Das bewiesen die vielen Besucher, die sich zum Bummeln und gemütlichen Beisammensein im Pfarrgarten zwischen Kirche und Backhaus, Küster- und Pfarrhaus einfanden.

Dicht drängten sich die vielen Gäste auf dem kleinen Adventsmarkt. Quelle: Jens Wegner

Für die Kleinen gab es in der Galerie Rolandswurt viele Bastelangebote von den Mitarbeiterinnen der Cumlosener Kita. „Wir bieten Weihnachtsbasteln mit einfachen Mitteln an und wollen damit unseren Teil dazu beitragen, in die Weihnachtszeit einzustimmen. Alle Kolleginnen sind heute hier”, sagte die Kita-Leiterin Elke Schönwald-Ramm.

Viele Kinder bastelten fleißig Engel, Sterne und Kerzen aus gefaltetem Papier.

Kinder der Cumlosener Gemeinde-Feuerwehr boten Waffeln, Schokoäpfel und Sandwiches an. Quelle: Jens Wegner

Draußen gab es an vielen Ständen Speisen und heiße Getränke. Die Kinder der Cumlosener Gemeinde-Feuerwehr boten Waffeln, Schokoäpfel und Sandwiches an. Bei den Erwachsenen Brandschützern gab es Bratwurst vom Grill.

„Weil wir Eisbader sind, bieten wir traditionell warme Getränke an. Bei uns gibt es Lumumba, Kakao, Tee oder Apfelpunsch mit Rum”, sagte Birka Winter von den Cumlosener Brackratten. Der Weihnachtsmann beschenkte die Kinder.

In der Kirche gab es ein adventliches Konzert des Ensembles Musica Affettuosa aus Potsdam. Quelle: Jens Wegner

In der Kirche gab es ein adventliches Konzert des Ensembles Musica Affettuosa aus Potsdam. Jutta Reinhardt vom Kulturverein Rolandswurt Cumlosen begrüßte die rund 60 Gäste. „Dieses Konzert wird gefördert. Wir freuen uns, am Programm Kunstraum Kirche teilnehmen zu können”, sagte sie. Die Spende am Ausgang solle für die Finanzierung künftiger Konzerte verwendet werden. Geplant sei auch schon etwas.

„Das Konzert steht unter dem Motto Maria durch ein’ Dornwald ging. Im Mittelpunkt steht der Gesang”, sagte Hannes Immelmann. Es spielten Hannes Immelmann (Traversflöte), Franziska Borleis (Barockcello) und Susanne Catenhusen (Cembalo) sowie Juliane Esselbach (Sopran) Stücke von Georg Friedrich Händel, Georg Philipp Telemann oder Johann Rosenmüller.

Bei den Stücken „Wie soll ich dich empfangen” und „Es ist ein Ros entsprungen”, war die Gemeinde eingeladen, mitzusingen.

Von Jens Wegner