Prignitz

Ein Betrüger brachte offenbar am 26. März eine Bankangestellte in der Prignitz dazu, eine Telefonüberweisung in Höhe von mehreren tausend Euro auszuführen. Der Mann konnte alle relevanten Daten eines Kontoinhabers nennen.

Am 27. März wollte der Anrufer eine erneute Überweisung tätigen. Da bereits mit dem richtigen Kontoinhaber gesprochen worden war, wurde die Überweisung nicht getätigt und ein Ermittlungsverfahren wegen Betruges eingeleitet.

Von MAZ-online