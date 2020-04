Krempendorf

Ein Mann rief am Mittwoch gegen 0.30 Uhr die Polizei und gab an, dass eine 47-jährige Familienangehörige nach einem Streit, betrunken mit einem Auto in unbekannte Richtung gefahren sei.

Als eine Streife dort ankamen, stellte sich heraus, dass die Frau einige Meter vom Grundstück auf die Straße gefahren war. Sie war laut Polizeiangaben dem äußeren Anschein nach betrunken. Ihr wurde Blut abgenommen. Sie musste den Führerschein abgeben und durfte nicht mehr weiterfahren.

Von MAZ-online