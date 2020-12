Rühstädt

Die Naturwacht Brandenburg im Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück.

Eine wichtige Rolle spielt für die Naturschützer die Erfassung der Vogelwelt. So wurden auch in diesem Jahr in den Herbst- und Wintermonaten die Zugvögel erfasst. Zur Wasservogelzählung im Januar wurden 653 Singschwäne gezählt. Im Jahr zuvor waren es nur halb so viele.

Von März bis August beobachteten die Mitarbeiter Blaukehlchen, im Herbst waren es Brachvögel, Kampfläufer und Dunkle Wasserläufer, die Biosphärenreservat neue Kraft tankten.

Wiesenknopf als Highlight des Jahres

Zu den botanischen Highlights des Jahres zählt der Große Wiesenknopf, die Blume des Jahres 2021. Sie gilt in Brandenburg als stark gefährdet und ist auch im nördlichen Biosphärenreservat selten anzutreffen. Sie wächst auf wechselfeuchten Nas- und Moorwiesen, wo auch die Sibirische Schwertlilie zu finden ist. Sie ist mit ihren lila Blüten ein Relikt aus der Eiszeit und in Brandenburg vom Aussterben bedroht.

Ein Schmetterling, der in artenreichen Feuchtwiesen zuhause ist, entdeckten die Ranger in diesem Jahr – den Großen Feuerfalter. Die Weibchen legen ihre Eier meist am Flussampfer der Grabenränder ab, später ernähren sich dort die Raupen.

Biber im Blickfeld

Deshalb sei es wichtig, diese zu erhalten und die Gräben nicht zu intensiv zu pflegen. Besonders im Blick der Ranger ist auch der Biber. Seit 20 Jahren steht er unter besonderer Beobachtung in der Flusslandschaft Elbe.

In diesem Jahr konnten 80 Reviere erfasst werden, teilt die Naturwacht mit. Mit etwas Glück könne man die überwiegend nachtaktiven Nager auch beobachten. Häufiger sind jedoch die tagaktiven Nutrias mit ihrer weißen Schnauze zu sehen. Rangerin Marlene Hardt konnte in diesem Sommer auch einen Fischotter in der Karthane beobachten.

Ranger in 15 Großschutzgebieten

Die Ranger der Naturwacht Brandenburg arbeiten seit 27 Jahren in 15 Großschutzgebieten erfolgreich als Mittler zwischen Mensch und Natur. Auf rund 9000 Quadratkilometern erfassen sie Daten zu Tier- und Pflanzenbeständen.

Die Erfassungen haben eine wichtige Bedeutung für den Naturschutz. Sie setzen zahlreiche Naturschutzmaßnahmen um, kümmern sich um die Qualität von Gewässern und sind wichtige Ansprechpartner für Anwohner und Touristen. Seit 1997 arbeitet die Naturwacht unter dem Dach der Stiftung Naturschutzfonds.

Von Cornelia Felsch