Blasmusiker vereinigten sich, Menschen tanzten Polka

Lütkenwisch

Sie stimmten zuerst den „Mississippi Boat Shuffle“ an. Das war fast richtig, denn immerhin überquerte das Bläserensemble aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg dabei mit der Fähre einen großen Strom, wenn es auch die Elbe war. Danach aber stimmten sie ein kirchliches Lied an. Und am Anleger in Lütkenwisch wartete bereits eine unüberschaubare Menschenmenge – und ein Bläserensemble aus der Prignitz. Es stimmte dasselbe Lied an, und mit jedem Meter, mit dem sich die Fähre dem Ufer näherte, wurde das Spiel beider Gruppen synchroner.

Das ist fast wie ein Parabel auf die Bedeutung des Tages. Nach 30 Jahren nähern sich die Menschen in Ost und West schrittweise mehr an. In Lütkenwisch und Schnackenburg ist man da aber offenbar schon ein ganzes Stück weiter. Zum Auftakt der Feier hatten die Menschen bereits zu den Klängen des Blasorchester Löcknitztaler Musikanten ausgelassen Polka getanzt.

Blasmusikanten begannen mit der Nationalhymne und Polka

Schon zu diesem Punkt war das mit 250 Sitzen bestuhlte Zelt fast gefüllt – und draußen stranden bereits viele weitere Menschen, die an diesem Tag dabei sein wollten. Die Löcknitztaler Musikanten spielen Jahr für Jahr bei der Einheitsfeier in Lütkenwisch am 3. Oktober auf. Diesmal also auch am 9.November, und wie immer begannen sie ihr Konzert mit der Nationalhymne.

Zur Begrüßung fanden die Bürgermeisterin von Schnackenburg, Irene Brade, und ihr Lanzer Amtskollege Hans Borchert schöne Worte. Sie sollten dann auch die ersten Exemplare des diesjährigen Prignitztalers erhalten, den zum Mauerfalljubiläum ein Motiv aus Lütkenwisch ziert. Sparkassenvorstand André Wormstädt und Prignitz-Landrat Torsten Uhe überreichten die Exemplare in Silber. In einer Zinnversion konnten auch alle anderen Besucher den Prignitztaler mitnehmen – gegen eine Spende für das Grenzlandmuseum in Schnackenburg und die Jahngedenkstätte in Lanz.

Blasmusik auf der Fähre vereinigte sich mit Blasmusik am Ufer

Mario Nooke, Beauftragte des Landes Brandenburg zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur. zeigte sich begeistert von dieser Feier und meinte, so etwas habe sie noch erlebt: dass Leute dabei gleich tanzen. Auch das Motto gefiel ihr sehr: „Freiheit im Fluss“. Das doppeldeutig gemeinte Motto wurde an diesem tag ziemlich eindeutig gelebt: Den ganzen Tag über herrschte dort reger Fährbetrieb, wo früher kein Durchkommen war und manche Flucht tödlich endete: Insbesondere kamen natürlich die Schnackenburger nach Lütkenwisch zur Feier. Aber auch Prignitzer machten einen kleinen Abstecher auf die andere Seite der Elbe.

Als dann die Blasmusiker inklusive dem hannoverschen Landesbischof Ralf Meister und dem Superintendenten aus Lüchow-Dannenberg per Fähre zum gemeinsamen Gottesdienst nach Lütkenwisch kamen, wurde es rappelvoll: Die Stühle im Zelt waren bis zum letzten Platz besetzt, eine wohldreistellige zahl Menschen stand dahinter und im Gang, und für alle anderen musste das zelt an der Seite geöffnet werden. Selbst die beiden Blasensembles waren größer als erwartet. Nur ein Teil passte vor und auf die Bühne – die anderen sopielten kurzerhand draußen mit. Allein zu diesem Zeitpunkt sind mindestens 800 Menschen dabei gewesen – ein Zuspruch, den kaum jemand erwartet hätte, der aber auch eins illustrierte: Ganz so schlecht, wie manchmal im Vorfeld diagnostiziert, kann es an der früheren Nahtstelle zwischen den beiden Deutschlands um die die deutsche Einheit dann doch nicht stehen.

Wird noch ergänzt.

Von Bernd Atzenroth