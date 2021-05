Bluttat in der Prignitz: Zwei Tote in Lanz gefunden

Lanz

Im Prignitzer Dorf Lanz hat sich am Montag nach ersten Informationen eine schreckliche Bluttat ereignet. Es wurden zwei Tote entdeckt. Demnach soll ein Mann zunächst seine Frau und dann sich selbst getötet haben. Als Tatwaffe war dem Vernehmen nach eine Kettensäge im Gespräch. Mit dieser soll der Täter der weiblichen Toten den Kopf abgetrennt haben. Wenig später, nachdem die Polizei am Unfallort eingetroffen war, soll er sich ebenfalls mit der Kettensäge das Leben genommen haben.

Polizei noch im Einsatz – Informationen am Nachmittag erwartet

Details konnte Polizeisprecherin Dörte Röhrs von der Polizeidirektion Nord am frühen Nachmittag noch nicht bestätigen. „Wir gehen aktuell von einem Tötungsdelikt in Lanz aus“, sagte sie auf MAZ-Anfrage, „mehr können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen.“ Laut Röhrs waren die Ermittlungen zu diesem Zeitpunkt in vollem Gange. „Einige Kollegen sind bereits vor Ort und andere befinden sich gerade auf der Anfahrt“, erklärte sie. Die Polizisten kamen aus Neuruppin. Weitere Informationen seitens der Polizei soll es im weiteren Verlauf des Tages geben.

Fest steht bisher: Gegen 11.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer Türnotöffnung am Unfallort gerufen. Wenig später wurde daraus ein Großeinsatz mit Rettungsdienst, Rettungshubschrauber und Polizei. Später folgten Kräfte der Kriminalpolizei. Aktuell läuft der Polizeieinsatz vor Ort noch.

Von Julia Redepenning