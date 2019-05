Groß Pankow

Ein Hund der Rasse Border-Collie ist am Montag in Groß Pankow offenbar vergiftet worden und am Abend gestorben. Das Tier einer in einem Ortsteil wohnenden Frau erbrach sich Montagmittag und begann zu taumeln.

Die Frau suchte daraufhin einen Tierarzt auf, der Anzeichen einer Vergiftung bestätigte. Er behandelte den Collie und die Hundehalterin fuhr mit dem Tier nach Hause. Noch auf der Rückfahrt verendete der Hund.

Die Frau meldete sich am Abend bei der Polizei und erstattete Strafanzeige. Zu den Umständen und Hintergründen der mutmaßlichen Vergiftung ermittelt nun die Kripo.

Von MAZ-online