Pritzwalk

Ein leeres Gebäude (ehemaliges LIW) geriet am Dienstagmorgen in der Freyensteiner Chaussee in Brand. Nach Abschluss der Löscharbeiten, fanden Feuerwehrleute mehrere Feuerschalen und Matratzen im Gebäude.

Ein Kriminaltechniker untersuchte den Brandort. Nach ersten Erkenntnissen kam es zu einem Schwelbrand, der dann auf das Gebäude übergriff. Es läuft ein Ermittlungsverfahren wegen schwerer Brandstiftung.

Von MAZ-online