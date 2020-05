Feuerwehren aus der Prignitz fahren zum Waldbrand nach Plessa

Prignitz/Plessa

Feuerwehren aus der Prignitz brechen am Sonntag zum Waldbrand nach Plessa auf. Das berichtete die Deutsche Presse Agentur unter Berufung auf dem diensthabenden Landrat Marten Frontzek im Elbe-Elter-Kreis. Die Brandschutzeinheit aus dem Norden werde die Einsatzkräfte vor Ort unterstützen.

100 Feuerwehrleute aus der Prignitz

Volker Lehmann, Vize-Kreisbrandmeister in der Prignitz, bestätigte gegenüber der MAZ, dass zur Stunde alle Kräfte und Mittel verständigt werden. Sonntagfrüh gegen 3 Uhr werden sie von Perleberg aus nach Plessa aufbrechen. „Das werden etwa 100 Feuerwehrleute sein“, so Lehmann. Über die Aufgaben vor Ort konnte er noch nicht viel sagen. Das sei von der Lage abhängig. „Wir gehen davon aus, dass Brandflächen überwacht oder bewässert werden müssen.“

Mit 66 Einsatzkräften aus 13 Prignitzer Feuerwehren unterstützte die Katastrophenschutzeinheit des Landkreises Prignitz die Löschmaßnahmen beim Waldbrand in Treuenbrietzen vor zwei Jahren. Quelle: Feuerwehr Perleberg

Seit Freitagvormittag brennt es im Moorgebiet „Loben“ im Süden von Brandenburg. Aktuell hat sich der Brand auf 100 Hektar ausgeweitet. 170 Feuerwehrleute sind vor Ort. Sie hätten das Feuer eingegrenzt und hielten es derzeit unter Kontrolle, sagte Lanrat Marten Frontzek. Dennoch gebe es keine Entwarnung.

Feuer hat sich weiter ausgedehnt

Schon am Samstag unterstützten die Brandschutzeinheiten aus der Uckermark, dem Barnim und dem Landkreis Teltow-Fläming bei den Löscharbeiten. In der Waldbrandzeit gebe es einen festen Plan, wer bei Bedarf helfe, so Frontzek weiter. Die Einsatzkräfte bewässern derzeit die Ränder, um eine Ausbreitung auf umliegende Kiefernwälder zu verhindern.

Blick auf eine Rauchwolke während eines Waldbrandes im Loben-Moor zwischen Gorden-Staupitz, Hohenleipisch und Plessa. Quelle: Veit Rösler/dpa

Sorge bereite der immer wieder aufkommende Wind, sagte Frontzek. Das Feuer hatte sich am Freitag zunächst immer weiter ausgedehnt. Vorübergehend brannte ein Moorgebiet, ein angrenzendes Waldstück und ein Schilfgürtel. Die Feuerwehr hatte zur Eindämmung des Feuers eine Art Schutzwall errichtet.

Von Marcus J. Pfeiffer