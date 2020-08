Breitbandausbau in der Prignitz: Schnelles Internet für Giesensdorf

Perleberg

Wer sehen möchte, wo die Prignitz aktuell mit schnellem Internet versorgt wird, muss nach Giesensdorf fahren. Im Pritzwalker Ortsteil zeugen derzeit Warnbaken und die farblich markierten Kabel vom Baugeschehen. Diese Information teilte der Landkreis jüngst den Mitgliedern des Wirtschaftsausschusses mit.

Im März war Breitband-Baubeginn in Falkenhagen

Nach dem Baubeginn in Falkenhagen im März dieses Jahres lässt die Ediscom, die den Zuschlag für die Bereiche Pritzwalk, Gumtow, Groß Pankow, Meyenburg und Putlitz-Berge erhalten hatte, jetzt also in Giesensdorf graben. Die rund 300 Einwohner können mit dem neuen Breitbandanschluss bis zu einem Gigabyte Leistung abrufen – je nach Vertragsabschluss.

In Giesensdorf lässt die Ediscom derzeit Breitbandkabel verlegen. Quelle: Stephanie Fedders

Das ist verglichen mit dem Ist-Zustand ein riesiger Schritt für alle, die auf das Internet zugreifen. „Aktuell liegt die Versorgung bei zwei Megabit“, sagt Anwohner René Georgius. Im vergangenen Jahr hatte die Telekom über LTE-Leitungen für ein wenig Aufrüstung gesorgt. „Wenn es gut lief, hatten wir dadurch 13 Megabit“, erzählt Georgius.

Ein Datentransfer, der den Corona-bedingten Umzug des Arbeitsplatzes ins heimische Büro für den Leiter des IHK-Regionalcenters Prignitz fast unmöglich machte. „Es ruckelt gewaltig“, erinnert sich Georgius.

Giesensdorf erhält bis zu einen Gigabyte Leistung

Die Giesensdorfer können mit dem Anschluss im letzten Quartal des Jahres rechnen. Das sei derzeit der Stand, der den Kunden vor Ort mitgeteilt wurde.

Im Vergleich zum östlichen Teil der Prignitz steht in den Bereichen West ( Perleberg, Karstädt, Amt Lenzen-Elbtalaue) und Süd ( Wittenberge, Plattenburg, Bad Wilsnack/Weisen) noch nicht fest, wann der erste Spatenstich erfolgen soll.

Die Wemacom, die den Auftrag für den westlichen Teil des Landkreises angenommen und am 15. Juli den Vertrag mit dem Landkreis unterzeichnet hatte, befindet sich nach eigener Auskunft momentan noch in der Abstimmungsphase mit den Planungsbüros und Tiefbaufirmen.

In der westlichen Prignitz werden rund 1100 Haushalte angeschlossen

Das Unternehmen aus Schwerin geht davon aus, dass rund 1100 Haushalte förderfähig sind und damit in den derzeit noch unterversorgten Gebieten liegen, die weniger als 30 Megabit Leistung abrufen können.

Bis zum 30. Juni 2023 hat die Wemacom Zeit, das Glasfasernetz fertig zu stellen. Auf einer Länge von 224 Kilometern werden dann die Kabel verlegt sein.

Dritter im Bunde ist die Telekom, die sich erfolgreich für das Los 3 und damit den südlichen Bereich des Landkreises beworben hatte. Das Unternehmen, das in diesem Frühjahr im Nachbarlandkreis Ostprignitz-Ruppin mit dem Ausbau begonnen hat, will in der Prignitz zirka 1500 Haushalte sowie Unternehmensstandorte und Schulen anschließen. Ein Datum für den Auftakt gebe es noch nicht, teilte die Telekom mit.

Alle Arbeiten sollen bis Ende 2023 abgeschlossen sein

Angesichts der Tatsache, „dass wir vier Jahre bis zum ersten Spatenstich gebraucht haben“, wie Andreas Ditten, Leiter des Bereiches Bau, Wirtschaft und Kataster in der Kreisverwaltung im Ausschuss bilanzierte, seien alle Beteiligten in Geduld geübt.

Bis Ende 2023 sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein. Der flächendeckende Ausbau für die elf Kommunen in der Prignitz wird rund 56 Millionen Euro kosten. 2,3 Millionen Euro beträgt der Eigenanteil des Landkreises, der diesen für die Städte, Ämter und Gemeinden übernimmt. Der Rest wird aus dem Förderprogramm von Bund und Land bezahlt.

Von Stephanie Fedders