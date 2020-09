Brügge

Wer kann schon von sich behaupten, dass er einen Bischof persönlich zu Gast in seiner Kirche hatte? Die Einwohner von Brügge (Gemeinde Halenbeck-Rohlsdorf) dürfen das. Christian Stäblein, der seit dem 16. November 2019 Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, besuchte die Prignitz und hielt in dem Dorf bei Meyenburg nicht nur eine Predigt.

Bischof Stäblein ist gefragt

„Hier in Brügge läuft es gut“, stellt der Bischof fest, „dank vieler helfender Hände.“ Und der Geistliche ist überzeugt: „Da geht noch was.“ Im Zuge der Orgeleinweihung war ein offenes Gespräch auf Augenhöhe organisiert worden. Ein brennendes Problem brachte Pfarrer Johannes Kölbel auf den Punkt: Fehlende Pfarrer im ländlichen Raum.

Bischof Christian Stäblein (rechts hinten), Pfarrer Johannes Kölbel (vorne rechts). Georg Zander und Frau Jacqueline Zander (links). Quelle: Julia Redepenning

Gleich mehrfach wurde die Sache angesprochen. „Vieles kommt heute nicht mehr von der Kirche, sondern von ehrenamtlichen Helfer“, sagt Birgit Kanzler. „Und bitte, verheizen Sie nicht unsere Pastoren.“ Sie merkte an, dass zu wenige Pfarrer für einen Pfarrsprengel größeren Ausmaßes zuständig seien. Oft schaffe dieser eine Geistliche es überhaupt nicht, sich um all seine Kirchengemeinden zu kümmern.

Schon während der Ausbildung sollen Pastoren aufs Land

Nicht selten werden schon in Eigeninitiative Gottesdienste ohne Pfarrer organisiert. „Sie müssen etwas dafür tun, dass mehr Pastoren aufs Land kommen“, forderte Kanzler den Bischof auf. Stäblein ist sich bewusst, dass es an dieser Stelle dringenden Handlungsbedarf gibt: „Reden alleine reicht nicht aus“, sagt er.

Seine Vorstellung wäre es, dass junge Theologen schon während ihrer Ausbildung eine gewisse Zeit in einer ländlichen Region tätig sind und sogar dort leben. Doch bislang ist es nur eine Idee. „Wir kennen das Problem“, so der Bischof, „aber allein mit den Einnahmen der Kirchensteuer können wir das nicht umsetzen.“

Ehrenamtliche könnten helfen

Einen möglichen Lösungsansatz für das Defizit, mit der auch Kirchengemeinden in der Prignitz kämpfen müssen, versucht Pfarrer Volkhart Spitzner aus Putlitz dem Bischof zu erläutern: „Ich habe bei mir sehr viele ehrenamtliche Helfer“, sagt er, „nicht alle sind Mitglied in der evangelischen Kirche.“ Sie sind also weder getauft noch konfirmiert.

Nach der Predigt gab es eine offene Diskussionsrunde, bei der jeder dem Bischof Fragen stellen konnte. Quelle: Julia Redepenning

„Vielleicht sollten diese engagierten Leute nicht die Führungspositionen besetzen“, so Spitzner, „doch es gibt so viel, was man auch ohne eine Mitgliedschaft machen kann.“ Er merkt an, dass es bereits etliche Einrichtungen wie etwa evangelische Schulen, Kindergärten und andere Institutionen gibt, wo ein solches Prinzip schon alltäglich ist – und aus seiner Sicht gut klappe.

Johannes Kölbel hört auf

„Es ist ein wirklich sehr schwieriges Thema“, antwortet Bischof Christian Stäblein, „und wir haben es schon oft diskutiert.“ Noch habe man keine Lösung gefunden, meint der Bischof, jedoch lobt er das Engagement der Helfer ohne kirchlichen Hintergrund.

Auch wenn der Bischof die angesprochenen Probleme als Thema mit nach Berlin nimmt, bleibt die Sorge der Mitglieder der Kirchengemeinden im Pfarrsprengel Meyenburg dennoch groß. Pfarrer Johannes Kölbel wird ab März nächsten Jahres nicht mehr für den Bereich Meyenburg zuständig sein. Er hört auf und bislang gibt es wohl keinen Nachfolger.

