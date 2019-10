Nebeliner gründen eine Bürgerinitiative

Nebelin

„Ich freue mich sehr, dass so viele den Weg hierher gefunden haben.“ Stefan Lindenberg kann es kaum glauben: Mehr als 40 Bürgerinnen und Bürger aus Nebelin (Gemeinde Karstädt) waren ins Dorfgemeinschaftshaus gekommen, um sich ein eigenes Bild von der aktuellen Lage zu verschaffen. Der Ort möchte kämpfen, für mehr Lebensqualität und gegen lange Umwege.

Im Zuge der Baumaßnahmen der A 14 sehen die Nebeliner große Probleme auf sich zukommen, denn aus ihrer Sicht wird die geplante Lärmschutzwand im Bereich der zukünftigen Raststätte „Löcknitztal“ nicht ausreichen. Des Weiteren soll es im Rahmen der Baumaßnahmen zu einer Vollsperrung der L 12 kommen, was den Dorfbewohnern einen kalten Schauer den Rücken herunterlaufen lässt.

Bürgerinitiative soll auf Probleme aufmerksam machen

„Wir wollen viel Gehör in der Umgebung bekommen“, sagte Stefan Lindenberg. Er stellte zusammen mit Tim Oppermann die Ideen der Bürgerinitiative vor. Sie soll nicht nur die Interessen der Bürger Nebelins zum Ausdruck bringen, sondern einen starken Rückhalt verschaffen. „Wir kämpfen alle gemeinsam“, so Lindenberg in seiner Ansprache.

Um die Forderungen auch bestmöglich nach außen zu tragen und auch andere Ortschaften und Betroffene zu erreichen, wurde nun die Bürger- Initiative-Nebelin, kurz Bin, gegründet. „Die geplante Umleitung mit mehr als 30 Kilometern wollen wir nicht hinnehmen“, betonte Stefan Lindenberg.

Tim Oppermann erklärte, welche Probleme die geplante Umleitung mit sich bringen wird. Quelle: Julia Redepenning

Geplante Lärmschutzwand soll nicht ausreichen

Um den kleinen Ort vor dem zukünftigen Straßenlärm zu schützen, ist eine Schallschutzmauer vorgesehen. Jedoch reicht diese aus Sicht der Nebeliner bei weitem nicht aus. „580 Meter sind zu wenig“, sagte Tim Oppermann seinen Gästen. „Diese bietet nicht genügend Sicherheit“, fügte er hinzu. Aus diesem Grund möchte die Bürgerinitiative für eine Erweiterung kämpfen.

„Wie und mit welchen Material sie gebaut wird, ist erst einmal egal“, so die Meinung von Stefan Lindenberg. „Aber sie soll entstehen und uns ausreichend abschirmen“, sagte er. Seine Ansichten teilten alle Gäste der Veranstaltung an diesem Abend.

Angekündigte Umleitung bereitet viele Sorgen

Während der Bauarbeiten der Autobahn und der Raststätte muss die L 12, also die Überfahrt nach Dergenthin, für zwei Jahre gesperrt werden. Als Folge müssen alle Einwohner Nebelins und der umliegenden Dörfer eine Umleitung von mehr als 30 Kilometern in Kauf nehmen. Für viele ist das nicht hinnehmbar. „Die Kinder haben jetzt schon einen weiten Weg zu Schule“, erklärte Lindenberg.

Der örtliche Kindergarten könnte dadurch schwerer erreichbar sein, was ebenfalls Folgen nach sich zieht. „ Kinder aus Nachbarorten kommen nicht mehr zu uns und das schwächt unsere Kita“, betonte Lindenberg. Ob der Rettungsdienst, der in Karstädt seine Wache besitzt, im Notfall rechtzeitig ins Dorf gelangt, war eine heiß diskutierte Frage. „Ich weiß nicht, wie das gehen soll“, so Tim Oppermann. „Die Sanitäter und der Notarzt müssen auch diesen Umweg fahren“, betonte er.

Gemeinsamer Kampf hat begonnen

Nun ist es offiziell – die Bürgerinitiative hat sich gegründet. „Jeder kann bei uns mitmachen“, verspricht Stefan Lindenberg. Weiterhin wurden konkrete Pläne für kommende Aktionen vorgestellt. So soll mithilfe von Spenden ein großes Plakat an der L 12 angebracht werden, um auf die bald folgende Umleitung hinzuweisen.

„Wir erstellen auch eine Facebookseite“, so Stefan Lindenberg. Ebenfalls möchten sich die Nebeliner mit umliegenden Ortschaften in Verbindung setzen und auch sie ins Boot holen. „Ich empfehle euch, eine Petition zu starten“, riet Landtagsabgeordneter Gordon Hoffmann ( CDU) der neugegründeten Gruppe. „Der Landtag muss sie bearbeiten, egal wie viele unterschreiben“, fügte er hinzu.

Die Nebeliner sind bereit zu kämpfen. Sie stellen ihre Forderungen und setzen sich für mehr Lebensqualität ein. „Wir geben nicht auf“, sagte Stefan Lindenberg und mit dem Schritt, gemeinsam Ziele zu verfolgen, sind sowohl er, als auch die Bürger Nebelins, sehr zufrieden.

Von Julia Redepenning