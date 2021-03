Corona: 13 Schnelltestzentren für die Prignitz

Perleberg

Es gab am Freitag in der wöchentlichen Corona-Pressekonferenz beim Landkreis Prignitz viel Positives zu berichten, allerdings auch den ein oder anderen Wermutstropfen.

Zunächst das Positive: Vor allem in Sachen Schnelltests wird es nun in der kommenden Woche richtig vorangehen. Nach Angaben von Danuta Schönhardt, Geschäftsbereichsleiterin Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit der Kreisverwaltung Prignitz, haben sich Kreis und Kommunen auf die Einrichtung von 13 Schnelltestzentren geeinigt.

Bereits ab Montag sind kostenfreie Schnelltests möglich

Bereits ab Montag sind kostenfreie Schnelltests möglich. Im zum Kreiskrankenhaus Prignitz in Perleberg gehörenden Ärztehaus an der Dobberziner Straße kann man etwa sich von 13 bis 14.30 Uhr testen lassen – und das sogar ohne vorherige Anmeldung.

„Ich bedanke mich bei allem Kommunen und Gemeinden, die an der Umsetzung unserer Teststrategie mitgewirkt haben und den Einrichtungen für ihre Bereitschaft, diese Bürgertests anzubieten“, sagt Danuta Schönhardt.

Anmeldung ab Mittwoch per Termintool möglich

Zu den Anbietern gehören das Kreiskrankenhaus Perleberg, die KMG Klinik Pritz­walk, das Gesundheitszentrum Wittenberge, das DRK Meyenburg, die Lebenshilfe Wittenberge, der Rettungsdienst Pritzwalk, der Pflegedienst Lenz in Berge, die Adler Apotheke Karstädt, die Arztpraxis Stahl in Glöwen, die Reha Klinik Bad Wilsnack, die Physiotherapie Höfer in Gumtow, der Pflegedienst Jessis in Barenthin und die Arztpraxis Hilscher in Lenzen.

Ab Montag wird es in Sachen Corona-Schnelltests in der Prignitz einen deutlichen Fortschritt geben. kreisweit gibt es 13 Schnelltestzentren. Quelle: Julia Redepenning

Eine genaue Übersicht über die eingerichteten Teststellen mit den Sprech- und Öffnungszeiten gibt es auf der Website des Landkreises Prignitz. Voraussichtlich ab 17. März steht ein kreisliches Termintool zur Verfügung, auf dem Bürger ihre Termine reservieren können. Bis dahin können sie sich telefonisch an die jeweiligen Einrichtungen wenden. Wer das Termin-Tool aus technischen Gründen nicht nutzen kann, der kann über die Hotline des Landkreises unter der Telefonnummer 03876/71 33 13 einen Termin buchen.

Schnelltests an Schulen per Laientests

Ein schwieriges Thema sind noch Schnelltests an Schulen, wie Danuta Schönhardt berichtete. Im Gespräch betonte sie, dass zwar über das Innenministerium viele Schnelltests beschafft worden seien, doch das für die Organisation zuständige Bildungsministerium habe die organisatorische Umsetzung noch nicht geklärt. Später schob Kreissprecher Frank Stubenrauch per Mail nach, dass Schülerinnen und Schüler nun mit Selbsttests oder Laientests getestet werden sollen.

Das sind keine Schnelltests im Sinne der Testverordnung, also keine PoC-Antigen-Tests, wie sie in den Testzentren zum Einsatz kommen sollen. Das Bildungsministerium hatte angekündigt, das Verfahren mit den Laientests noch am Freitag zu klären.

Impfzentrum: Probleme bei Terminvergabe sollen gelöst sein

Auch das Prignitzer Impfzentrum in der Perleberger Rolandhalle steht nun vor seiner Eröffnung. Bei der telefonischen Terminvergabe gab es hier jedoch noch ein paar Probleme. Offenbar waren die Leute am Telefon noch nicht instruiert worden, dass nun tatsächlich Termine für Perleberg gebucht werden können, und gaben den Anrufern schlicht die falsche Auskunft – was den ein oder anderen zu wütenden Reaktionen veranlasste.

Das Impfzentrum Perleberg in der Rolandhalle steht bereit für die Eröffnung am 16. März. Quelle: Bernd Atzenroth

Laut Johannes Neumann, der für das DRK die Leitung des Impfzentrums übernimmt, ist dies aber jetzt geklärt. Für den ersten Tag, den kommenden Dienstag, sind bereits alle 96 möglichen Impftermine vergeben. Mit Stand vom Freitagmittag gab es auch für den Mittwoch, an dem schon 192 Menschen geimpft werden, nur noch 15 freie Termine. „Es ändert sich ständig“, betonte Neumann.

Technischer Fehler bei Software: Onlinebuchung noch nicht möglich

Während die telefonische Terminvergabe nach den Anfangsschwierigkeiten nun offenbar klappt, ist es mit der Onlinebuchung nach wie vor problematisch. Auf dem von der Kassenärztlichen Vereinigung betriebenen Portal ist eine Anmeldung im Moment nur dort möglich, wo AstraZeneca geimpft wird – in Perleberg wird es aber zunächst BionTech sein.

Es handelt sich laut Johannes Neumann um einen technischen Fehler bei der Software. Laut Kreissprecher Frank Stubenrauch hat sich Landrat Torsten Uhe höchstpersönlich mit der KVBB in Verbindung gesetzt, um hier möglichst schnell eine Lösung zu finden.

Testen und Impfen – dass all dies jetzt schnell und massiv anläuft, ist im ureigensten Interesse aller Bürger im Kreis. Denn während die Inzidenzzahlen zu Wochenbeginn noch in den 40er Werten lagen, sind sie jetzt wieder angestiegen, wie Amtsärztin Dagmar Schönhardt erklärte, am Freitag auf 74,84.

Von Bernd Atzenroth