Corona-Abi 2021: Abiturienten fühlen sich größtenteils benachteiligt 

Man könnte fast sagen, die Abiturienten erleben ein Déjà-vu. Es ist fast ein Jahr her, dass hunderte Zwölftklässler im Landkreis Prignitz unter strengen Hygiene- und Abstandsregeln eine der wichtigsten Prüfungen in ihrem Leben ablegten – nämlich das Abitur. In diesem Jahr wird sich alles wiederholen. Nur die Ausgangsbedingungen sind 2021 andere. Denn im Gegensatz zum Jahrgang 2020 hatten die diesjährigen Schüler wegen der Corona-Pandemie kaum richtigen Unterricht. Aus diesem Grund fühlen sich zahlreiche Schüler schlecht vorbereitet, benachteiligt und sorgen sich um ihre Zukunft.

Am 21. April erste schriftliche Abi-Prüfung

Am 21. April fällt der Startschuss. Dann wird in Brandenburger Schulen die erste schriftliche Abiturprüfung geschrieben. Der letzte Termin ist am 7. Mai. Danach folgen die Nachschreibetermine. Die Schüler dürfen frei wählen, zu welchen Termin sie erscheinen, ob beim ersten oder zweiten. Obwohl die Abschlussklassen trotz der hohen Infektionszahlen Präsenzunterricht im Sinne der Prüfungsvorbereitung in den vergangenen Monaten hatten, gibt es weiterhin große Defizite aus dem bereits erfolgten Distanzunterricht, der eine angemessene Vorbereitung auf die Prüfungen nicht komplett ersetzen konnte.

Das bestätigt eine Umfrage, die der Prignitzer Schülerrat initiiert hat. Mehr als 150 Schülerinnen und Schüler haben ihre Meinung geäußert – mit eindeutigen Ergebnis: 85 Prozent der Befragten fühlen sich im Vergleich zu den Jahrgängen davor klar im Nachteil. Einer von ihnen ist Jeremias Telschow. Der Zwölftklässler ist Schüler und gleichzeitig Vorsitzender des Kreisschülerrates Prignitz.

„Der Jahrgang 2020 hatte noch Unterricht und konnte sich gut auf das Abitur vorbereiten“, sagt er, „dieses Glück haben wir nicht.“ Viele Schüler seien sogar der Meinung, dass sie unter den aktuellen Gegebenheiten sich nicht in der Lage fühlen, dass sie die anstehenden Abiturprüfungen auch meistern.

Ständiger wechsel zwischen Distanz – und Präsenzunterricht

Die Gründe dafür seien sehr verscheiden. Zum einen wird die eingeschränkte Prüfungsvorbereitung genannt. Doch auch die Gesamtsituation, die die Corona-Pandemie mit sich gebracht hatte, nagt am Nervenkostüm von Schülern und auch von Lehrern. Ein weiterer Grund seien das persönlichen Lernlevel, das bei vielen stark wegen Quarantänen und den Distanzunterricht gelitten habe. Besonders leistungsschwächere Schüler drohen jetzt auf der Strecke zu bleiben.

„Wir haben ein ständigen Hin und Her erlebt“, erklärt Jeremias Telschow, „zwischen Distanz- und Präsenzunterricht.“ Die Angst der jungen Männer und Frauen wächst, dass sich wegen aktuellen der Umstände Nachteile für sie herausstellen, die sie auf ihren weiteren Lebensweg begleiten. Denn als „Coronajahrgang“ möchte keiner in die Geschichte eingehen.

Dennoch formulierte Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst es vor wenigen Tagen noch einmal deutlich - die Abiturprüfungen in Brandenburg werden wie geplant am 21. April in den Schulen starten. „Ich kann ganz deutlich sagen“ so die Ministerin, „das Abitur wird stattfinden, und es wird kein Notabitur sein.“ Laut der Bildungsministerin soll es ein anspruchsvolles Abitur sein, das vergleichbar ist.

„Ich glaube die leistungsstarken Schüler werden soweit keine Probleme haben, die Prüfungen trotzdem gut zu meistern“, sagt Jeremias Telschow, „aber die schwächeren Schüler könnten ein Problem bekommen.“

Jeremias Telschow selbst schreibt am 21. April nicht seine erste schriftliche Prüfung. Die tritt er erst ein paar Tage später an. Ein unwohles Gefühl hat aber . „Ich hätte es mir anders gewünscht“, sagte er, „jetzt müssen wir schauen und das Beste rausholen.“

