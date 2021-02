Corona: Britische Mutante erreicht die Prignitz

Perleberg

In der Prignitz sind zwei Verdachtsfälle der britischen Mutationsvariante des Coronavirus aufgetreten. Das teilte der Landkreis Prignitz am Dienstag in seinem täglichen Statement zur Corona-Lage im Kreis mit.

Proben werden noch sequenziert – Ergebnis Ende der Woche

Noch allerdings steht der endgültige Beweis dafür aus: Eine abschließende Gewissheit werde der Landkreis durch die endgültige Sequenzierung durch das Labor voraussichtlich erst am Ende der Woche erhalten, heißt es in der Mitteilung. Weitere Infos zu diesem Sachverhalt gibt es noch nicht.

Die aktuellen Infektionszahlen im Landkreis liegen ansonsten auf einem etwas niedrigeren Niveau als noch vor ein paar Tagen. Aktuell gibt es im Landkreis 326 Personen, die positiv auf das Covid-19-Virus getestet worden sind. Im Vergleich zu Montag verzeichnet der Landkreis 18 neue laborbestätigte Fälle mehr.

Mehr als 2000 Corona-Fälle im Landkreis seit Pandemiebeginn

Damit hat man im Landkreis Prignitz am Dienstag die Marke von 2000 registrierten Corona-Fällen seit Beginn der Pandemie überschritten. Die exakte Zahl beträgt laut Landkreis jetzt 2017.

Davon gelten 1599 als genesen, also 31 mehr als noch am Montag. Es gibt aber auch drei weitere Sterbefälle – damit erhöht sich die Zahl der bisher Verstorbenen auf 92.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Landkreis aktuell bei 174,64 Neu-Infizierten auf 100 000 Einwohner.

Uhe: Impfgipfel hätte nicht später kommen dürfen

Angesichts der immer noch hohen Zahlen und der möglichen Verbreitung der Virusmutation in der region wird das Thema Impfen in der Prignitz immer dringlicher.

Mit großem Interesse hat Landrat Torsten Uhe daher den Impfgipfel am Montag verfolgt. Er sieht in ihm einen „Schritt in die richtige Richtung“. Uhe: „Der Impfgipfel hätte nicht später kommen dürfen.“. Er bewertete es als positiv, dass das Land Brandenburg die Initiative ergriffen und den Impfgipfel eingefordert hat.

Landrat will „vorbereitet sein, wenn der Impfstoff eintrifft“

Zu den Ergebnissen des Gipfels meinte er, die Aufgabenverteilung bleibe wie bisher: „Der Bund beschafft den Impfstoff, die Länder sind für die Organisation der Impfungen zuständig.“

Klar sei jetzt aber auch, dass zurzeit nicht genügend Impfstoff für die derzeit impfberechtigten Personen zur Verfügung stehe. Hier sei nach Angaben des Bundes mit einer Verbesserung ab dem zweiten Quartal zu rechnen.

Doch Uhe will „nicht warten auf den Impfstoff, sondern vorbereitet sein, wenn der Impfstoff eintrifft“.

Plädoyer für wohnortnahe Corona-Impfangebote

„Auch wenn die bisher eröffneten Impfzentren nur zum Teil ausgelastet sind, weil der Impfstoff fehlt, sollte man jetzt die Zeit nutzen, um weitere wohnortnahe Impfangebote zu schaffen“, so der Landrat. „Denn wenn der Impfstoff zur Verfügung steht, kann man nicht erst beginnen, Strukturen zu schaffen.“

Dazu gehören neben Impfzentren in jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt mobile Teams und eine frühzeitige Einbeziehung der Hausärzte. Auch die Impfangebote der Krankenhäuser sollten hier berücksichtigt werden. Damit äußert sich Uhe ähnlich wie zuletzt auch Bürgermeister der prignitzer Kommunen.

Zufrieden mit Landeszusage für ein Impfzentrum

Zufrieden ist Uhe damit, dass es nun in der Prignitz auch ein Impfzentrum geben soll und dass das Land auf die entsprechenden Forderung des Landkreises und seiner Kommunen eingegangen ist. Landkreis und Kommunen werden dabei jede mögliche Unterstützung anbieten.

Wie bereits berichtet, soll das Impfzentrum bis Ende Februar soweit stehen, dass man sofort impfen kann, wenn genug Impfstoff zur Verfügung steht. Es wird sich wahrscheinlich in der Perleberger Rolandhalle befinden. Denn dort kann man der Forderung nachkommen, dass mindestens sechs Impfbahnen zu Verfügung stehen müssen.

Uhe fordert Verbesserung der Terminvergabe

Innerhalb der normalen Öffnungszeiten könnten dann täglich 600 Menschen eine Impfung erhalten. Überlegt wird, das Impfzentrum täglich noch länger geöffnet zu haben, um sogar auf 800 bis 900 Menschen täglich zu kommen.

Wichtig ist für Uhe nun auch die Verbesserung der Terminvergabe. Neben der bekannten Telefonnummer 116 117 sollte man seiner Meinung nach weitere Formen in Erwägung ziehen. „Man kann nicht stunden- oder tagelang auf eine Terminvergabe warten. Das darf sich nicht wiederholen“, so Landrat Uhe.

Warten auf Treffen zum nationalen Impfplan

Am 10. Februar treffen sich erneut die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin. Dann wird nicht nur über das Pandemiegeschehen gesprochen, sondern auch über den nationalen Impfplan.

Das Versprechen, dass jeder Bürger bis zum 21. September ein Impfangebot bekomme, könne aufrechterhalten werden, so hieß es aus der gestrigen Runde. „Das ist für mich die gute Nachricht. Die schlechte ist, dass nicht ausreichend Impfstoff für die älteren Menschen bereitsteht, die jetzt dringend die Impfung zum Schutz vor Corona brauchen“, so Landrat Uhe.

Petra Budke: Empfehlungen der ständigen Impfkommission befolgen

Umso weniger Verständnis fand in der Region der Vorgang, dass auf Anweisung des Gesundheitsministeriums in Potsdam eine einzelne nicht angebrochene Impfampulle von Perleberg nach Oranienburg transportiert wurde (die MAZ berichtete), obwohl auch in Perleberg Mitarbeiter des Kreiskrankenhauses auf eine Impfung warten.

Zu dem Vorgang äußerten sich jetzt auch Vertreter von Bündnis 90/Die Grünen. Die Landtagsabgeordnete Petra Budke, äußerte zwar Verständnis für die Enttäuschung von Mitarbeiterinnen des regionalen Krankenhauses darüber, noch nicht geimpft zu werden.

Aber: „Solange der Impfstoff so rar ist, müssen wir aber die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko) korrekt befolgen. Diese Entscheidung erfolgte aufgrund der streng begrenzten Menge an Impfstoff und der Empfehlungen der Stiko, zunächst die Menschen zu impfen, die besonders gefährdet sind.“

„Menschen, die an der Reihe sind, werden korrekt bedient“

Auch müsse genügend Impfstoff für die Zweitimpfung bereitgehalten werden. Budke: „Dieser Vorgang zeigt aber auch, dass wir uns auf die Reihenfolge in der Impfpriorität verlassen können und die Menschen, die an der Reihe sind, korrekt bedient werden. Davon werden wir im geplanten Impfzentrum in der Prignitz ebenso profitieren.“

Bärbel Treutler, Vorstandsprecherin der Grünen in der Prignitz, meint: „Wir haben alle die Erwartung an die Bundes- und Landesregierung, dass die angelaufene Impfkampagne verantwortungsbewusst umgesetzt wird, um in der Pandemie Menschenleben zu retten. Da stellt sich dann nicht mehr die Frage nach der Verhältnismäßigkeit.“

