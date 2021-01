Corona: Bundeswehr testet in Prignitzer Pflegeheimen

Perleberg

Bei der Umsetzung der Testpflicht werden zunächst fünf stationäre Pflegeeinrichtungen in der Prignitz für vorerst drei Wochen durch Soldaten der Bundeswehr unterstützt.

Acht Pioniere der Luftlande­kompanie 270 aus Seedorf in Niedersachsen sind am Mittwoch in der Prignitz eingetroffen, die sich im Gesundheitsamt mit der Corona-Lage vor Ort vertraut machten und sich auch selbst einem Corona-PCR-Test unterziehen mussten. Das Ergebnis liegt bis Donnerstag vor.

Anzeige

Hoffen auf besseren Schutz vor Ansteckung

Nach der aktuellen Corona-Verordnung ist der Zutritt von Besuchern und externen Personen zu stationären Einrichtungen für Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf nur nach vorherigem negativem Test und mit einer FFP2-Maske zulässig. Die Einrichtungen müssen die Tests anbieten. Außerdem muss sich das Personal der stationären Pflegeeinrichtungen regelmäßig testen lassen.

Torsten Uhe hofft, dass mit diesen Tests vor Betreten der Einrichtungen die Bewohnerinnen und Bewohner noch besser vor der Ansteckung mit dem Corona-Virus geschützt werden können.

Sieben-Tage-Inzidenz weiterhin bei 229,79

Aktuell gibt es im Landkreis 502 Personen, die positiv auf das Covid-19-Virus getestet worden sind. Im Vergleich zu Dienstag verzeichnete der Landkreis am Mittwoch 44 laborbestätigte Fälle mehr. Es sind 23 Erkrankte genesen. Seit Ausbruch der Corona-Krise gab es damit im Kreis damit 1921 Corona-Fälle. Davon gelten 1337 als genesen. Ein weiterer Erkrankter ist gestorben, damit erhöht sich die Zahl der Gestorbenen auf 82.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Landkreis aktuell weiterhin bei 229,79.

Von Bernd Atzenroth