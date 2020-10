Perleberg

Die Corona-Pandemie erreicht in der Prignitz eine neue Stufe, der Landkreis ist ab sofort Risikogebiet. Aktuell überschreitet der Inzidenzwert die Stufe von 50 – er liegt bei 56,46. Damit greifen ab sofort in der gesamten Region neue Schutzvorkehrungen. Im Vergleich zum Vortag haben sich 11 weitere Prignitzer mit Covid-19 infiziert.

Von heute an dürfen für die nächsten zehn Tage maximal zehn Personen aus zwei Haushalten in privaten Räumen zusammenkommen. Zehn Personen sind es auch im öffentlichen Raum. Nach wie vor besteht bei letzteren Zusammenkünften eine Anzeigenpflicht beim Gesundheitsamt.

Die neuen Regeln gelten für zehn Tage

Alle bisherigen Verhaltensregeln bezüglich des Abstands zu anderen, der Lüftung von Räumen und der Erfassung der Gästedaten bleiben wie bisher. Ab 23 Uhr darf weiterhin kein Alkohol mehr ausgeschenkt werden.

Zu öffentlichen Veranstaltungen dürfen draußen aktuell nur noch 150 und in Räumen 100 Gäste kommen.

Sollten der Inzidenzwert in zehn Tagen weiterhin über dem Wert von 50 liegen, müssen die Prignitzer mit einer Verschärfung der Verhaltensregeln rechnen. Was das dann sein wir, müssen die Verantwortlichen in de5r Landkreisverwaltung noch abstimmen.

Wer gesundheitliche Symptome verspürt, die ihn vermuten lassen, er könnte an Covid-19 erkrankt sein, melde sich zunächst wie bisher beim Hausarzt. Die Corona-Hotline des Landkreises ist nach wie vor montags bis freitags in der zeit von 8 bis 16 Uhr besetzt: 03876/71 33 13.

