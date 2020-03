Corona: „Drive in“-Test ab Montag in der Perleberger Rolandhalle

Perleberg

Auch wenn nach wie vor nur ein nachweislich infizierter Mensch für den Landkreis Prignitz gemeldet ist und auch nicht mehr als drei Verdachtsfälle vorliegen, rückt die Pandemie gefühlt immer näher an die Region heran. Nun setzt der Landkreis seine Absicht um, eine Corona-Teststelle einzurichten.

Es wird eine klassische „Drive in“-Abstrichstelle: Ab Montag um 8 Uhr wird auf dem Gelände der Perleberger Rolandhalle auf eine Infizierung mit dem Corona-Virus getestet, und zwar in der Halle selbst. „Für uns war wichtig, dass wir hier niedergelassenen Ärzten eine entsprechende Entlastung anbieten können“, erklärte René Glaeser, Leiter des Eigenbetriebes Rettungsdienst des Landkreises Prignitz. Alle Hausärzte wurden informiert. Damit sollen zugleich Risikopatienten von den Arztpraxen ferngehalten werden.

Negativer Test schließt Möglichkeit einer Infektion nicht aus

Glaeser legte Wert auf die Feststellung, dass dies „keine öffentliche Abstrichstelle“ sei, soll heißen, dass nicht jeder einfach so dort hinkommen kann. Sondern man benötigt eine Überweisung vom Hausarzt, wie auch Amtsärztin Dagmar Schönhardt nachdrücklich betonte. Beim Abgleich der Patientendaten wird man die Überweisung gleich am Anfang vorlegen, bevor der Abstrich gemacht wird. Danach verlässt der Proband wieder mit seinem Fahrzeug das Gelände. Der Befund geht dann vom Gesundheitsamt wieder an den Hausarzt.

Frei getestet wird also nicht. Das beantwortet viele Anfragen, die jetzt auch in der MAZ-Redaktion eingegangen sind. Zumal auch ein negatives Testergebnis die Möglichkeit einer Coronavirus-Infektion nicht vollständig ausschließt, wie der Leitende Notarzt Lutz Dieckmann betonte. Grund dafür: Man wisse immer noch nicht, ab wann der Keim nach der Ansteckung nachweisbar sei.

Lutz Dieckmann : „Das A und O ist die Quarantäne“

Wichtig auch: „Wenn Sie den Verdacht haben, dass Sie an Corona erkrankt sind, dann betreten Sie bitte nicht unkontrolliert das Krankenhaus“, betonte Dagmar Schönhardt. Auch mit dem Hausarzt sollte man möglichst nicht persönlich in Kontakt treten. „Eine Krankschreibung geht auch telefonisch“, betonte Lutz Dieckmann. Und: „Wenn ein Hausarzt den entsprechenden Schutzanzug gar nicht hat, dann darf er gar nicht testen“, betonte Dagmar Schönhardt.

Drive In Coronatest auf dem Gelände der Ruppiner Kliniken Neuruppin – so ähnlich wird es ab Montag in Perleberg sein. Quelle: Henry Mundt

„Das A und O ist die Quarantäne“, betonte Lutz Dieckmann, „wir fordern Patienten auf, wenn es irgend geht, nicht in die Praxis zu gehen.“ Wenn ein Patient in der Abstrichstelle gewesen sei, dann begebe er sich von dort sofort zurück in die Quarantäne, erklärte er weiter. Und er müsse immer eng an seinen Hausarzt angebunden sein. „Der Test ist eine ärztliche Maßnahme“, ergänzte er zur Erklärung.

Helfer tragen massive Schutzkleidung

Eine entsprechende Schutzkleidung werden aber die drei ehrenamtlichen DRK-Mitarbeiter tragen, die an der Abstrichstelle in der Rolandhalle wochentäglich von 8 bis 14 Uhr eingesetzt werden. Der Test ist auch nicht ohne für sie. Dieckmann: „Für den Abstrich mit dem Watte-Träger steht man zehn Zentimeter vor dem Patienten.“ Beim Nasen- und Rachenabstrich könne dieser aber auch ins Niesen kommen, und der Tester bekommt das ab. Ergo: „Wir müssen unsere freiwilligen Helfer schützen.“ Darum ist man in die Halle hineingegangen, die mit Umkleiden und Duschen gute hygienische Voraussetzungen liefert.

Unter der Schutzmaske können die Helfer aber nicht länger als 120 Minuten arbeiten – dann muss ein anderer Mitarbeiter ran.

Testergebnisse sollen möglichst schon am Folgetag vorliegen

Erklärt wurde auch, warum nur bis 14 Uhr getestet werden soll: Man will erreichen, dass die Testergebnisse möglichst schon am Folgetag vorliegen – wobei niemand sagen kann, wie sich ein größerer Ansturm auf die Laborarbeit auswirkt. Die Proben werden an ein Labor in Schwerin geschickt.

Neben der stationären Abstrichstelle wird die Ärztin Michaela Philipp aus Pritzwalk mobil auf jene Fälle eingehen, wo Bürger mit Verdachtssymptomen nicht beweglich sind, weil sie etwa kein Auto führen.

Busse fahren weiter nach Fahrplan

Noch eine Info gab es beim Pressetermin: Der Öffentliche Nahverkehr wird im Landkreis unverändert weitergeführt. Prignitzbus wird bis auf weiteres nach Fahrplan fahren.

Die Hotline des Landkreises ist unter der Rufnummer 03876/71 33 13 übrigens auch am Samstag und Sonntag zwischen 8 und 18 Uhr geschaltet.

Von Bernd Atzenroth