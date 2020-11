Corona: Ein neuer Fall in der Prignitz am Sonntag

Perleberg

Die neuesten Corona-Zahlen vom Sonntag vermeldete jetzt die Kreisverwaltung. Aktuell sind im Landkreis 105 Personen positiv auf das Covid-19-Virus getestet worden, zwei Personen sind verstorben. Am Freitag kamen acht, am Samstag elf und am Sonntag ein weiterer Fall hinzu.

Ein neuer Fall in Pritzwalk

Aufgeschlüsselt auf Kommunen fällt auf, dass allein in der Gemeinde Gumtow am Samstag sieben Fälle hinzugekommen sind – insgesamt liegt für Gumtow die aktuelle Infiziertenzahl jetzt bei neun. In den Städten Perleberg und Wittenberge sind es jeweils zwei zusätzliche Fälle – beide verzeichnen insgesamt jeweils 28 Fälle und sind damit im Moment klar die Hotspots des Geschehens.

Der Fall vom Sonntag ist in Pritzwalk aufgetreten, dort sind es jetzt insgesamt 16. In allen anderen Kommunen ist kein Fall hinzugekommen. Hier gibt es aktuell folgende Fallzahlen: jeweils vier in den Gemeinden Karstädt und Plattenburg sowie den Ämtern Lenzen-Elbtalaue und Meyenburg, drei im Amt Bad Wilsnack/Weisen sowie einer im Amt Putlitz-Berge.

Inzidenzwert jetzt bei 70,91

Seit Ausbruch der Corona-Krise registriert das Prignitzer Gesundheitsamt damit 185 Fälle, 105 davon sind aktuell infiziert, 78 gelten als genesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Landkreis aktuell bei 70,91 Infizierten auf 100 000 Einwohner. Das heißt: Die Prignitz gilt nach wie vor als Corona-Risikogebiet. Das ist dann der Fall, wenn der Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen überschritten wird.

Von Bernd Atzenroth