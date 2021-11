Parchim

Beim Blick auf die Corona-Karte des Robert-Koch-Instituts (RKI) oder einer beliebigen Nachrichtenseite fällt er sofort auf: Ein großer, heller Fleck inmitten der von Corona-Fällen rot oder gar lila gefärbten Deutschlandkarte. Genauer gesagt: im Norden der Republik, in Mecklenburg-Vorpommern. Hat der Landkreis, immerhin der flächenmäßig zweitgrößte Deutschlands, etwa ein Geheimnis, das ihn auf wunderliche Weise seit Wochen Corona-frei hält?

Die Realität ist wesentlich weniger zauberhaft: Eine Cyber-Attacke hat Mitte Oktober die Verwaltung des Landkreises lahmgelegt, ebenso wie die des benachbarten Schwerin. Hacker hatten den IT-Dienstleister KSM angegriffen, der für die Verwaltungen arbeitet. Auch lokale Versorgungsunternehmen waren betroffen, wie zuerst die Ostsee-Zeitung (OZ) berichtete.

Übermittlung ans RKI nicht möglich

Eine der Folgen des Hackerangriffs: Die Kreisverwaltung in Parchim kann aktuell keine Corona-Daten mehr an das RKI übermitteln, also auch keine Neuinfektionen – nicht nur die Sieben-Tage-Inzidenz, sondern sogar die 20-Tage-Inzidenz liegt also auf sämtlichen Karten, die mit Daten des RKI arbeiten, bei null. Die letzten vom RKI verzeichneten Neuinfektionen im Kreis Ludwigslust-Parchim datieren auf den 14. Oktober zurück.

Zu schön, um wahr zu sein – zumindest auf seiner eigenen Internetseite kann der Landkreis weiterhin Zahlen vermelden – am Mittwoch immerhin die von Dienstag. Die Inzidenz lag demnach bei 76,5 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen – immerhin rund 20 Punkte weniger als im mecklenburg-vorpommerschen und halb so hoch wie im deutschlandweiten Durchschnitt. Wann diese Daten wieder in die Dashboards des Robert-Koch-Instituts einfließen werden, ist unklar.

Von Tammo Kohlwes