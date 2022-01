Prignitz

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) von Dienstag, 25. Januar, hat sich in der Prignitz die Zahl der laborbestätigten Corona-Fälle im Vergleich zum Vortag um 17 erhöht.In den vergangenen sieben Tagen gab es 625 Neuinfektionen im Landkreis. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner steigt damit auf 825,3. Sie liegt damit den dritten Tag in Folge über der Marke von 750, was jetzt strengere Corona-Maßnahmen für Ungeimpfte nach sich zieht: Ihnen droht eine Ausgangssperre.

Der Mittelwert im Land Brandenburg beträgt am Montag 1.194,8. Mit einer Inzidenz von 1.704,4 ist die Stadt Potsdam aktuell der Spitzenreiter im Land. Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 3,80 (Schwellenwert gelb) und die Auslastung der Intensivbetten liegt im Land bei 11,6 (Warnwert gelb).

Aktuelle Corona-Zahlen für den Landkreis Prignitz

Sieben-Tage-Inzidenz:

Dienstag, 25. Januar: 825,3

Montag, 24. Januar: 813,4

Sonntag, 23. Januar: 813,4

Samstag, 22. Januar: 745,1

Freitag, 21. Januar: 709,6

Donnerstag, 20. Januar: 650,5

Mittwoch, 19. Januar: 611,1

Neue bestätigte Fälle im 24-Stunden-Vergleich: +17; Zahl bestätigter Fälle: 8.231; an oder mit Corona gestorben: 204.

Überblick über die Gemeinden:

Stand: Freitag, 21. Januar, um 12.45 Uhr

Bad Wilsnack: 355 (+2) / 5 Todesfälle

Berge: 94 / 6 Todesfälle

Breese: 209 (+5) / 2 Todesfälle

Cumlosen: 88 (+3) / 3 Todesfall

Gerdshagen: 46 / 0 Todesfälle

Groß Pankow: 356 (+1) / 6 Todesfälle

Gülitz-Reetz: 39 (+1) / 1 Todesfall

Gumtow: 335 (+2) / 1 Todesfall

Halenbeck-Rohlsdorf: 42 / 3 Todesfälle

Karstädt: 671 (+10) / 19 Todesfälle

Kümmernitztal: 21 / 0 Todesfälle

Lanz: 67 / 0 Todesfälle

Legde/Quitzöbel: 93 (1) / 3 Todesfall

Lenzen: 195 (+2) / 1 Todesfälle

Lenzerwische: 46 / 0 Todesfälle

Marienfließ: 75 / 3 Todesfälle

Meyenburg: 179 / 4 Todesfälle

Perleberg: 1.321 (+18) / 26 Todesfälle

Pirow: 37 / 0 Todesfälle

Plattenburg: 352 (+3) / 10 Todesfälle

Pritzwalk: 1.155 (+8) / 48 Todesfälle

Putlitz: 256 (+5) / 5 Todesfälle

Rühstädt: 36 (+2) / 0 Todesfälle

Triglitz: 44 (+1) / 0 Todesfälle

Weisen: 150 (+3) / 3 (+1) Todesfälle

Wittenberge: 1.853 (+41) / 51 Todesfälle

Gesamt: 8.115 (+108) / 204 Todesfälle

