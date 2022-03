Prignitz

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) von Donnerstag, 31. März, hat sich in der Prignitz die Zahl der laborbestätigten Corona-Fälle im Vergleich zum Vortag um 221 erhöht.In den vergangenen sieben Tagen gab es 1161 Neuinfektionen im Landkreis. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner sinkt weiter auf 1525,7. Die Zahl der Todesfälle beträgt insgesamt 227 in den vergangenen zwei Jahren.

Der Mittelwert im Land Brandenburg beträgt am Donnerstag 1192,7. Mit einer Inzidenz von 1979,6 ist der Landkreis Ostprignitz-Ruppin am Mittwoch der Spitzenreiter im Land. Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz beträgt am Donnerstag 5,89 (Schwellenwert gelb) und die Auslastung der Intensivbetten liegt im Land bei 9,9 Prozent (gelber Bereich).

Lesen Sie auch:

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aktuelle Corona-Zahlen für den Landkreis Prignitz

Sieben-Tage-Inzidenz:

Donnerstag, 31. März: 1525,7

Mittwoch, 30. März: 1573,0

Dienstag, 29. März: 1692,6

Montag, 28. März: 1772,8

Sonntag, 27. März: 1772,8

Samstag, 26. März: 1772,8

Freitag, 25. März: 1846,4

Donnerstag, 24. März: 1918,6

Neue bestätigte Fälle im 24-Stunden-Vergleich: +221; Zahl bestätigter Fälle: 22.555; an oder mit Corona gestorben: 227.

Überblick über die Gemeinden:

Stand: Mittwoch, 30. März, um 13.45 Uhr

Bad Wilsnack: 852 (+5) / 6 Todesfälle

Berge: 220 (+1) / 7 Todesfälle

Breese: 527 (+2) / 2 Todesfälle

Cumlosen: 250 (+1) / 4 Todesfall

Gerdshagen: 104 / 0 Todesfälle

Groß Pankow: 1.025 (+9) / 7 Todesfälle

Gülitz-Reetz: 119 (+1) / 1 Todesfall

Gumtow: 961 (+12) / 1 Todesfall

Halenbeck-Rohlsdorf: 113 (+2) / 3 Todesfälle

Karstädt: 1.884 (+26) / 21 Todesfälle

Kümmernitztal: 86 (+1) / 0 Todesfälle

Lanz: 193 / 0 Todesfälle

Legde/Quitzöbel: 207 / 3 Todesfall

Lenzen: 629 (+2) / 2 Todesfälle

Lenzerwische: 118 / 0 Todesfälle

Marienfließ: 216 (+3) / 3 Todesfälle

Meyenburg: 675 (+7) / 4 Todesfälle

Perleberg: 3.914 (+43) / 26 Todesfälle

Pirow: 131 (+3) / 1 Todesfall

Plattenburg: 1039 (+20) / 10 Todesfälle

Pritzwalk: 3.282 (+25) / 51 Todesfälle

Putlitz: 659 (+6) / 6 Todesfälle

Rühstädt: 119 (+3) / 0 Todesfälle

Triglitz: 153 (+3) / 0 Todesfälle

Weisen: 331 (+1) / 5 Todesfälle

Wittenberge: 4.748 (+48) / 62 Todesfälle

Gesamt: 22.555 (+221) / 227 Todesfälle

Von MAZonline