Wegen des drastischen Anstiegs des Corona-Inzidenzwertes in Ostprignitz-Ruppin fordert die Linke einen sofortigen Notbetrieb in den Kitas. Auch die CDU kann sich für diese Forderung erwärmen. Indes will Landrat Ralf Reinhardt (SPD) die Kitas weiter offen lassen. Während am Montag in Kyritz das Impfen von Senioren begann, gab es in der Wittstocker KMG-Klinik einen Corona-Ausbruch bei Patienten.