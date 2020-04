Corona: Kein neuer Fall in der Prignitz seit zwei Wochen

Perleberg

Es bleibt weiter bei 23 Corona-Fällen in der Prignitz seit Anfang der Krise. Wie der Landkreis Prignitz am Donnerstag mitteilte, sind 19 der erkrankten Menschen wieder genesen. Es kamen auch gegenüber dem Vortag keine weiteren Abstriche an der stationären Corona-Teststelle in Perleberg hinzu.

Insgesamt 590 Menschen wurden hier in den vergangenen Wochen auf das Corona-Virus getestet. Die Teststelle ist in der kommenden Woche nur am Dienstag, 5. Mai, und am Donnerstag, 7. Mai, jeweils von 9.30 Uhr bis 14.30 Uhr besetzt.

Allgemeinverfügung zu Schulunterricht

Der Landkreis Prignitz hat jetzt eine Allgemeinverfügung zur Unterrichtserteilung in Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft erlassen. Mitz solchen Allgemeinverfügungen setzt der Landkreis die Vorgaben vom Land um. Der bereits seit dem 27. April wieder zugelassene Unterricht in Schulen wird ab dem 4. Mai erweitert.

Und zwar folgendermaßen: Der Unterricht wird zugelassen in den Jahrgangsstufen 6 an Grundschulen, in den Jahrgangsstufen 6 und 9 an Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkten „emotionale und soziale Entwicklung“, „Lernen“ „Hören“, körperliche und motorische Entwicklung“ sowie „Sehen“, in der Jahrgangsstufe 9 an Oberschulen und Gymnasien, in der Jahrgangsstufe 11 an Gymnasien, in der Jahrgangsstufe 12 an dem beruflichen Gymnasium, in den Jahrgangsstufen 9 und 10 im Bildungsgang zum nachträglichen Erwerb der Fachoberschulreife, im zweiten Semester im Bildungsgang zum nachträglichen Erwerb der allgemeinen Hochschulreife und in allen beruflichen Bildungsgängen an beruflichen Schulen, für die im weiteren Bildungsverlauf die zeitliche Anschlussfähigkeit zu gewährleisten ist.

Pädagogische Angebote der Schule werden in den Jahrgangsstufen 1 bis 10 zugelassen für Schülerinnen und Schüler, die Angebote im Rahmen des häuslichen Bereichs nur unzureichend erreichen oder die zur Wahrnehmung des Kindeswohls aufzunehmen sind oder im Einzelfall besonderer Unterstützung bedürfen.

Von Bernd Atzenroth