Corona: Keine neuen Fälle im Landkreis Prignitz

Perleberg

Auch zu Dienstag, 12 Uhr, registrierte das Prignitzer Gesundheitsamt keine neuen Corona-Erkrankungen. Das teilte am Dienstag der Landkreis Prignitz mit.

Es bleibt bei 13 aktuell infizierten Personen

Damit bleibt die Zahl der mit dem Covid-2-Virus infizierten Personen im Landkreis Prignitz kumulativ bei 45. Davon gelten 32 als genesen. 13 sind demnach aktuell infiziert – alle im Zusammenhang mit dem Fall in Wittenberge, der zur Schließung der Elblandgrundschule und der Awo-Kita geführt hatte.

Nach der Infektion eines Vaters waren etwa 500 Personen um Schule und Kita getestet worden. Zwölf Tests fielen positiv aus. Das Gesundheitsamt in Perleberg sei intensiv mit der Kontaktverfolgung der in Quarantäne gesetzten Personen beschäftigt, hatte es dazu in einer weiteren Mitteilung schon am Montag geheißen.

Corona-Hotline des Landkreises ist weiter geschaltet

Weil es viele Fragen im Zusammenhang mit den Corona-Ereignissen in Wittenberge gibt, ist die Hotline des Landkreises Prignitz unter der Rufnummer 03876/ 71 33 13 von Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 16 Uhr geschaltet.

Von Bernd Atzenroth