Corona: Landkreis Prignitz kann Luca-App nutzen

Perleberg

Der Landkreis Prignitz gehört zu den ausgewählten Kreisen und kreisfreien Städten im Land Brandenburg, die jetzt die sogenannte Luca-App zur digitalen Nachverfolgung von Kontaktpersonen bestätigter Covid-19-Fälle nutzen können.

Neues Hilfsmittel bei der Kontaktnachverfolgung

Im Landkreis freut man sich darüber, unter den ersten Kreisen zu sein, denen dieses neue Hilfsmittel zur Verfügung steht. Wie und ab wann man die App konkret nutzten kann, wird aber noch genau bekanntgegeben.

Neben der Prignitz haben auch die Gesundheitsämter der Landkreise Barnim und Ostprignitz-Ruppin sowie der kreisfreien Städte Brandenburg an der Havel, Cottbus und Potsdam die notwendigen Zertifikate der Bundesdruckerei erhalten, und die Software wurde dort eingerichtet. Bis Ende April sollen dann nach einer Mitteilung des Landesgesundheitsministeriums alle Landkreise und kreisfreien Städte im Land Brandenburg die Luca-Anwendung nutzen können.

Entlastung nicht nur für das Gesundheitsamt

Die Luca-App ermöglicht es, Kontaktpersonen digital nachzuverfolgen – per Smartphone im direkten Austausch mit dem zuständigen Gesundheitsamt. Ziel der App ist es, Kontakte lückenlos zu dokumentieren und fehleranfällige und möglicherweise unvollständige Papier-Kontaktlisten zu ersetzen.

Das soll nicht nur die Gesundheitsämter entlasten, sondern auch Einrichtungen und Unternehmen, die nach der Eindämmungsverordnung verpflichtet sind, Personendaten aller Gäste, Teilnehmenden oder Kundinnen und Kunden in einem Kontaktnachweis zum Zwecke der Kontaktnachverfolgung zu erfassen.

Inzidenz sank erstmals wieder unter 100

Eine lückenlose Nachverfolgung ist eine Voraussetzung dafür, dass Infektionsketten unterbrochen werden können und die Inzidenzzahl zum Sinken gebracht werden kann. In der Prignitz ist das besonders wichtig, weil am 31. März nach dreitägiger Überschreitung der 100er-Marke bei der Inzidenz die Corona-Notbremse gezogen werden musste. Die mit ihr verbundenen Beschränkungen gelten auf jeden Fall bis einschließlich Montag, 12. April.

Am Mittwoch ist die Inzidenzzahl mit 77,5 zum ersten Mal seitdem wieder unter die Grenze von 100 gesunken. Der vom Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) ermittelte Wert ist entscheidend dafür, ob die in der Prignitz geltende Notbremse weiter bestehen bleibt oder wieder aufgehoben werden kann. Noch am Dienstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 116,86.

Aufhebung der Notbremse ist noch nicht wahrscheinlich

Aufgehoben werden kann die Notbremse aber nur, wenn die Inzidenz am 8., 9. und 10. April, also von Donnerstag bis Samstag, durchgehend wieder unter 100 liegt. Dann ist die Öffnung ab dem 13. April wieder möglich.

Wie wahrscheinlich dies ist und ob der niedrige Wert durch Ostern bedingt ist, wird sich schon am Donnerstag zeigen. Die Zahl der neuen Fälle am Mittwoch macht jedenfalls eher wenig Hoffnung darauf: Im Vergleich zum Dienstag verzeichnete der Landkreis 43 bestätigte Corona-Fälle mehr – aktuell sind es damit landkreisweit insgesamt 235 positiv auf das Coronavirus getestete Personen.

40 Menschen in Wittenberge in Quarantäne geschickt

Zudem ist ein weiterer Erkrankter gestorben. Somit steigt die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie auf 141.

Insgesamt 263 Personen haben sich nach aktuellem Stand mit einer Mutation des Coronavirus infiziert, teilt die Kreisverwaltung am Mittwoch mit. Im Vergleich zum Dienstag sind es sieben Erkrankte mehr.

Aufgrund eines positiven Corona-Test in einer Wittenberger Einrichtung mussten 40 Menschen in Quarantäne versetzt werden.

Von Bernd Atzenroth