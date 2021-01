Corona-Maßnahmen: Kitas können offen bleiben

Perleberg

Es sieht ganz so aus, als ob die Prignitzer Kitas weiter geöffnet bleiben könnten. Folgt man den Äußerungen der Landesregierung, so werden Schließungen erst verfügt, wenn in einem Kreis die Inzidenzzahl mehrere Tage am Stück die Grenze von 300 überschreitet. In der Prignitz ist das im Moment aber trotz einer durchaus angespannten Situation insbesondere in den Pflegeheimen nicht der Fall.

Am Freitag gab der Landkreis die aktuelle Inzidenzzahl mit 220,59 Neu-Infizierten pro 100 000 Einwohnern an. Sie lag damit unter den Werten der Vortage, die aber allesamt schon nicht mehr die 300 überstiegen haben.

Distanzunterricht in Brandenburger Schulen

„Den Landkreis wird sich an die Eindämmungsverordnung halten“, betonte der Kreissprecher Frank Stubenrauch.

Und die besagt zum Thema Schulen und Kitas folgendes: In Brandenburger Schulen erfolgt Distanzunterricht. Ausnahmen mit Präsenzunterricht bestehen für Abschlussklassen und für Förderschulen GE („geistige Entwicklung“).

Eltern werden gebeten, Kinder zu Hause zu betreuen

Eltern von Kita-Kindern werden nachdrücklich gebeten, ihre Kinder, soweit es möglich ist, zu Hause zu betreuen. Für diejenigen, bei denen das nicht möglich ist, bleibt es jedoch bei der Betreuungsmöglichkeit in der Kita.

In Landkreisen und kreisfreien Städten mit besonders hohen Infektionszahlen müssen die Kitas geschlossen werden, sofern die Sieben-Tages-Inzidenz über mehrere Tage den Wert von 300 überschreitet. Eine Notbetreuung wird angeboten. Aber: Auch in Landkreisen oder kreisfreien Städten mit einer Inzidenz unter 300 können Kitas geschlossen werden, wenn das wegen des regionalen Infektionsgeschehens notwendig ist.

Nach Schließung hatte der Landkreis Kitas wieder geöffnet

Im Landkreis Prignitz waren die Kindergärten vom 4. bis 10. Januar schon einmal geschlossen. Es handelte sich um eine Sondermaßnahme, weil die Inzidenz in den Tagen vor Weihnachten auf weit über 300 gestiegen war – der Landkreis war damals angehalten, etwas zu tun.

Zum 11. Januar jedoch hatte der Landkreis dann entschieden, die Kindertagesstätten wieder zu öffnen. Mit zwei Hauptargumenten: Zum einen seien Kitas nicht der Brennpunkt für Ansteckungen. Ihr Anteil liege da nur bei 1,7 Prozent, hatte die zuständige Geschäftsbereichsleiterin Danuta Schönhardt im virtuellen Pressegespräch am 15. Januar bemerkt. Zum anderen sei fast die Hälfte der Kinder ohnehin für Notbetreuung angemeldet worden.

Von Bernd Atzenroth