Corona-Orden des Bundes für Soldaten in der Prignitz

Perleberg

Die Soldaten der Bundeswehr haben sich zu einer festen Größe im Gesundheitsamt in Perleberg entwickelt. Sie unterstützen seit vielen Monaten den Landkreis dabei, die Corona-Pandemie zu bewältigen. Momentan sind im vierzehntägigen Wechsel Kräfte der Flugabwehrraketengruppe 21 aus Prangendorf bei Rostock vor Ort im Einsatz. Zu deren Aufgaben gehören unter anderen die Kontaktnachverfolgung und das Führen der Symptomtagebücher.

Täglich zehn Stunden im Einsatz

Die Soldaten sind von Montag bis Samstag täglich zehn Stunden im zivilen Einsatz. Das Hilfeersuchen des Landkreises läuft am 26. Januar aus, eine Verlängerung wurde aber bereits beantragt, wie die Verwaltung mitteilte. Zuvor gab es am Mittwoch hohen Besuch: Brigadegeneral Andreas Henne besuchte das Gesundheitsamt. Der Vize-Kommandeur des Kommandos Territoriale Aufgaben der Bundeswehr in Berlin wollte sich ein konkretes Bild vor Ort machen, wie und wo die Bundeswehr effizient eingesetzt wird und wurde.

„Die Lage im Landkreis Prignitz ist trotz des diffusen Infektionsgeschehens und hoher Inzidenzen unter Kontrolle“, berichtet Oberstleutnant der Reserve Thaddey Thorsten vom Kreisverbindungskommando in der Prignitz. „Wir analysieren dennoch sehr genau, wie sich die Omikron-Welle auf die Infrastruktur auswirken könnte.“

Orden als Zeichen der Anerkennung

Die Soldaten der Bundeswehr haben ebenso die Impfstellen in Pritzwalk und Wittenberge eingerichtet und betreiben diese. Beginnend im Dezember vergangenen Jahres mit sechs Kräften, sind derzeit noch zwei Soldaten entsprechend des angepassten Bedarfs im Einsatz.

Brigadegeneral Henne nutzte seinen Besuch in Perleberg, um den Soldaten als Zeichen des Dankes und der Anerkennung den Corona-Orden des Bundes für ihre Hilfeleistung in der Pandemie zu überreichen.

Von Marcus J. Pfeiffer