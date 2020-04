Corona: Prignitzer Gesundheitsamt kontrolliert Quarantäne künftig intensiver

Perleberg

Weiter bleibt es bei neun mit dem Corona-Virus infizierten Personen in der Prignitz. Das teilte am Freitagnachmittag der Landkreis Prignitz mit. In stationärer Behandlung befindet sich davon derzeit niemand, wie aus den aktuellen Angaben der Landesregierung hervorgeht. Gleichwohl ist man beim Kreis damit beschäftigt, sich für eine Verschärfung der Corona-Krise vor Ort zu rüsten.

Mitarbeiter sollen sich mehr um Quarantäne-Management kümmern

Um Personen, für die häusliche Quarantäne angeordnet ist, künftig besser zu kontrollieren, strukturiert der Landkreis jetzt um: Die Besetzung der Infohotline wird etwas zurückgefahren, damit die hier eingesetzten Mitarbeiter des Kreisgesundheitsamtes sich mehr um das Quarantäne-Management kümmern können, unbeachtlich aller noch nicht abgeschlossenen Diskussionen über Nachverfolgungs-Apps und Ähnliches.

„Die Hotline hat sehr gut funktioniert“, betont Kreissprecher Frank Stubenrauch auf MAZ-Nachfrage. Sie ist auch weiterhin unter der Rufnummer 03876/71 33 13 geschaltet, wenn auch zu etwas reduzierten Zeiten. Nach den Erfahrungen, die man damit gemacht hat, ist ein Teil des Informationsbedarfs jetzt gedeckt. Dafür steigt der Bedarf, die Einhaltung der häuslichen Quarantäne im Blick zu behalten.

Nur die Amtsärztin kann eine Quarantäne anordnen

Eine solche Quarantäne kann nur von der Amtsärztin angeordnet werden. Der Hausarzt kann einen Patienten nur krank schreiben oder testen lassen. Fällt der Abstrich positiv aus, meldet er dies der Amtsärztin, die dann die Quarantäne anordnet.

Die Quarantäne dient nach Erklärung des Instituts dem Schutz vor Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus. Sie sei „eine zeitlich befristete Absonderung von ansteckungsverdächtigen Personen oder von Personen, die möglicherweise das Virus ausscheiden“. Die Quarantäne soll die Verbreitung der Erkrankung verhindern. Grundlage für die Anordnung der Quarantäne ist § 30 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG).

Geld- oder Freiheitsstrafen bei Verstößen gegen Quarantäne möglich

Quarantäne bedeutet absolutes Ausgangsverbot, und dies müsse zweimal am Tag telefonisch kontrolliert werden, erklärte Stubenrauch. Wenn der Mensch, der eigentlich unter Quarantäne stehen sollte, nicht da ist, kann ihm das erheblichen Ärger einbringen. Verstöße gegen eine angeordnete Quarantäne können laut Robert-Koch-Institut mit einer Geld- oder sogar Freiheitsstrafe geahndet werden.

Landrat Torsten Uhe ist mit dem Verhalten der Bürger zufrieden

Im Allgemeinen aber zeigt sich Landrat Torsten Uhe zufrieden mit dem Verhalten der Bürger in der Krise. Die Prignitzer hätten sich weiterhin besonnen verhalten und sich an die Kontaktbeschränkungen gehalten. Mit Blick auf das bevorstehende Osterfest appelliert er an alle Bürgerinnen und Bürger: „Halten Sie die Regeln ein, nur so kommen wir gemeinsam durch diese Zeit!“

Von Bernd Atzenroth