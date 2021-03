Corona: Prignitzer Impfkampagne kommt in Gang

Perleberg

An den verschiedenen Stellen, wo dies möglich ist, haben nach Zahlen des Landkreises Prignitz allein in der vergangenen Woche bis zu 2723 Menschen eine Impfung gegen Corona erhalten. Wie Marcus Bethmann, Sachbereichsleiter Brand- und Katastrophenschutz beim Landkreis Prignitz, beim wöchentlichen Corona-Presse-Termin der Kreisverwaltung erklärte, sind allein 1758 Menschen im Impfzentrum Perleberg mit einer Vakzine versehen worden.

Weitere 402 Menschen bekamen ihren schützenden Piks im Kreiskrankenhaus Prignitz in Perleberg, das wie bereits berichtet jetzt auch Menschen impfen kann, die nicht zum eigenen Personal gehören. 480 Impfdosen wurden zudem für die vergangene Woche den beiden Hausarztpraxen in Pritzwalk und Perleberg zugewiesen, die in einem Modellprojekt schon seit einigen Wochen impfen dürfen – allerdings wusste Bethmann nicht, ob diese Impfdosen auch alle abgerufen worden sind.

Weitere 1404 Menschen erhalten bis Donnerstag ihren Piks

Last not least hat auch das mobile Impfteam des DRK 185 Mal die Impfspritze angesetzt.

Johannes Neumann, der für das DRK das Impfzentrum in Perleberg leitet, erklärte, dass er nach den 1758 Impfungen in der abgelaufene Woche für die neu anbrechende Woche mit weiteren 1404 Impfungen im Impfzentrum Perleberg rechnet, die sich auf die Tage Montag bis Donnerstag verteilen.

Geimpfte sind zu zwei Dritteln Prignitzer, zu einem Drittel Nicht-Prignitzer

Im übrigen wies Neumann darauf hin, dass die Geimpften im Impfzentrum nach seinen Beobachtungen bislang zu zwei Dritteln Prignitzer und zu einem Drittel Nicht-Prignitzer seien. Dafür gibt es einige Gründe, zuvorderst den, dass es sich auch in Perleberg um ein Impfzentrum des Landes handele.

Soll heißen: Wer in Cottbus keinen Termin, kann sich auch einen in Perleberg holen. Bekannt ist auch, dass sich manche Bürger des Landkreises Prignitz schon in Kyritz hat impfen, solange es keine Impfzentrum in Perleberg und sofern er jetzt doch bei der Terminvergabe leer ausgegangen ist.

Johannes Neumann übernimmt für das DRK die operative Leitung des Impfzentrums. Quelle: Bernd Atzenroth

Und: Auch Menschen etwa aus Mecklenburg-Vorpommern, die einen Arbeitsplatz in Brandenburg haben, können sich mit einer entsprechenden Bescheinigung in Brandenburg impfen lassen. Ein kreisscharfes Monitoring mit genauen Zahlen zu diesem Komplex gibt es bislang aber noch nicht. „Wir können nicht sehen, wie viele Prignitzer Bürger sich vielleicht auch in Cottbus haben impfen lassen“, sagt Neumann.

400 Termine für den 1. April in weniger als zwei Stunden vergeben

Welch großer Bedarf aber für Impfungen besteht, zeigte sich jetzt auch daran, dass die zusätzlich angebotenen fast 400 Termine für den 1. April in weniger als zwei Stunden vergeben waren.

Auch das Kreiskrankenhaus Prignitz in Perleberg verimpft in der anbrechenden Woche 468 weitere Impfdosen an Lehr- und Erziehungspersonal von Kitas, Grund- und Förderschulen sowie an eigene Mitarbeiter.

Nach Ostern kommen die Hausärzte beim Impfen hinzu

Wie es danach weitergeht, steht noch nicht fest, auch wenn klar ist, dass alle, die einmal geimpft worden sind, auf jeden Fall auch ihre Zweitimpfung erhalten. „Wir warten jetzt erst einmal ab, welche Kontingente für die ersten zwei Aprilwochen zugeteilt werden“, sagte dazu Neumann.

Das Impfzentrum Perleberg in der Rolandhalle. Quelle: Bernd Atzenroth

Das hängt davon ab, wie viel Impfstoff dem Land zur Verfügung steht, und das wird nach einem einwohnerbezogenen Schlüssel auf die Kreise verteilt. Allerdings ab jetzt im Kreis auf mehr Stellen: Denn nach Ostern können alle Hausärzte jetzt auch impfen; sie werden deswegen auch in die Verteilliste aufgenommen.

Marcus Bethmann versicherte aber, dass die zugewiesene Menge an Impfstoff für das Impfzentrum gleich bleiben solle und die für die Hausärzte stetig erhöht werde.

Von Bernd Atzenroth