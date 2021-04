Perleberg/Pritzwalk

Sind alle Prignitzer Intensivbetten bereits belegt? Das jedenfalls besagte am Montag das DIVI-Intensivregister, in dem täglich die freien und belegten Behandlungskapazitäten in der Intensivmedizin von etwa 1 300 Akut-Krankenhäusern in Deutschland erfasst werden. Darin hieß es für den Landkreis Prignitz: 14 Betten vorhanden, 14 Betten belegt.

Doch stimmt das auch? Noch am Freitag hatte die Situation beim Pressegespräch des Landkreises zur Corona-Lage in der Region zwar ernst, aber noch nicht so dramatisch geklungen. Eine Nachfrage bei den beiden Kliniken im Kreis ergab: So ist es auch jetzt noch.

Drei Covid-Intensivpatienten im Kreiskrankenhaus Prignitz

Dabei wird im Kreiskrankenhaus Prignitz in Perleberg seit Wochen schon eine steigende Tendenz bemerkt, was die zu behandelnden Patienten angeht, wie Kreiskrankenhaussprecherin Jacqueline Braun erklärte. 22 waren es am Montag, die wegen einer Covid-19-Infektion im Krankenhaus auf der Isolation lagen. Drei davon wurden intensivmedizinisch betreut. Tatsächlich sind in Perleberg auch die anderen fünf Intensivbetten derzeit belegt.

Jedoch waren es während der zweiten Welle schon bis zu 55 Covid-Patienten im Kreiskrankenhaus Prignitz, also weit mehr als zurzeit. Und: Es waren mehr Patienten, die auf der Intensivstation behandelt werden mussten.

Jüngere Patienten und viele aus der Altmark

Jacqueline Braun betont auch, dass die Krankenhäuser gesetzlich dazu verpflichtet sind, ein bestimmtes Quantum an Intensivbetten für Corona-Patienten frei zu halten.

Sorge macht Jacqueline Braun, dass viele der neuen Patienten jünger sind als bislang – und dass viele nicht aus dem Landkreis kommen. „Wir merken, dass es in Havelberg keine Klinik mehr gibt“, sagt sie, „und ganz viele kommen auch aus der Altmark.“ Erstaunlicherweise verzeichnet das Perleberger Kreiskrankenhaus auch viele Corona-Patienten aus dem Pritzwalker Raum – dabei gibt es dort ein Klinikum der KMG. Und in dem sind tatsächlich noch Intensivbetten frei. Zwei sind mit Corona-Patienten belegt und die Zahl anderer Intensivpatienten liegt bei null, wie KMG-Sprecher Franz Christian Meier bestätigte.

Fünf Patienten in den drei KMG-Kliniken auf Intensivstationen

Die Statistik lässt sich aber nicht ganz einfach wiedergeben, denn die KMG zählt die Betten ihrer drei Kliniken in Pritzwalk, Kyritz und Wittstock nicht getrennt – und letztere beiden Kliniken befinden sich im Landkreis Ostprignitz-Ruppin.

An allen drei Standorten zusammen sind am 12. April in einem jeweils isolierten Intensivbereich fünf Betten mit Covid-Patientinnen belegt. Auch auf den regulären Intensivstationen sind noch Intensivkapazitäten vorhanden.

„Aktuell stellt sich die Lage für uns nicht als problematisch dar“

„Hierbei ist zu beachten, dass unser KMG Klinikum Pritzwalk zusammen mit den KMG Klinika Kyritz und Wittstock als ein Krankenhaus gilt“, erklärt Franz Christian Meier, „an allen drei Standorten haben wir über 20 Intensivbetten aufgestellt.“

Für diese drei Standorte muss die KMG laut Landesverordnung 7,65 Betten für Covid-Patienten freihalten und acht Betten zur Verfügung stellen.

Meier: „Aktuell stellt sich die Lage für uns nicht als problematisch dar. Wir haben auch noch Handlungsspielraum, weitere Intensivbetten für mögliche Covid-Patientinnen und -Patienten zur Verfügung zu stellen.“

Von Bernd Atzenroth